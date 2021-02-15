2021 senesi için yapılacak olan POMEM sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları ne?

2021 senesi için polis alımları hangi tarihte gerçekleşecek?

Emniyet Genel Müdürlüğünün 2021 senesi için yapmayı planladığı PÖH ve PMEM ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Lakin açıklamanın bu sene için yapılması plan 27’inci dönem polis alımı işlemlerinin bitmesi beklenmektedir. Bu işlemler bittiğinde resmi bir açıklama yapılacaktır.

27’inci dönem POMEM sınav tarihi belirlendi mi?

27’inci dönem POMEM sınavının ilk aşaması olan ön sağlık kontrolü 15.02.2021’de başlayacaktır. Başvuruların yapılma tarihi ve başvuru merkezleri ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi web sayfasında www.pa.edu.tr yayımlanacaktır.

POMEM sınavına giriş belgeleri yayımlandı mı?

27’inci dönem POMEM sınavlarının giriş belgesi henüz daha yayımlanmamıştır. Lakin sınav giriş belgelerinin yayımlanması için sınav tarihinden bir hafta öncesi olarak planlanmaktadır. Sınav giriş belgeleri yayımlandığı gibi sitemiz üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İlk aşama olan ön sağlık kontrolünde ne yapılır?

Polis olmak isteyen bireylerin POMEM sınavına katılmadan öncesinde ön sağlık komisyonu tarafınca; sağlık taramasından geçirilir. Yapılacak olan bu kontrol; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği baz alınarak yapılır. Yapılan bu ön sağlık kontrolünden sonra Ön Sağlık Komisyonu;

• Polis Meslek Eğitim Merkezi, öğrenci adayı olabilir,

• Polis Meslek Eğitim Merkezi, öğrenci adayı olmaz kararlarına varmaktadır.

Adından da belli olduğu gibi POMEM, öğrenci adayı olamaz kararı verilenler maalesef sınav aşamasına geçiş yapamaz.

Polislik sınavı nasıl olur?

POMEM sınavına giriş yapacak adayların öncelikle ön sağlık komisyonu tarafından yapılacak olan ön sağlık değerlendirmesini geçmesi gerekmektedir. Bu ön sağlık testinde kişinin sağlık durumunda bir sorun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer kişinin sağlığında bir sorun gözlemlenmezse kişi POMEM giriş sınavına hak kazanır. Sınavda öncelikle fiziki yeterlilik sınavı yapılır ve en son mülakat ile kişinin polis olup olmayacağı belirlenir.

İntenet aracılığı ile polis olmak isteyen sınav adaylarının; sınav giriş yerleri, sınav tarihi ve POMEM Giriş Sınavları yayımlanacaktır. Polis olmak isteyen adaylar; oturdukları yere göre belirlenmekte olan sınav merkezlerine, sınav tarihlerinin kesinleştirdikten sonra değiştirme işlemi uygulanamamaktadır. Bireyin hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Olamaz” şeklinde bir karar bulunuyorsa; bahsi geçen bu kişiler o sezon için herhangi bir sınava girememek ile birlikte sınav komisyonunun kararına da itiraz edememektedir.

POMEM alım koşulları listesi? (2021)

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

b. Ön lisans, lisans ya da bunlar ile eşdeğer olan Yüksek Öğretim Kurulu onaylı yurtdışında yer alan bir yükseköğretimden mezun olunması,

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca yapılan lisans mezunları adına 2017 ya da 2018 senelerindeki KPSS lisans puanı P3 türü (60,00), ön lisanstan mezun olanlar adına 2018 senesi için yapılan KPSS ön lisan puanı P93 türü (70,00) şeklinde taban puanı ya da üzerinde taban puanı almış olması,

ç. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ya da Vazife Malulü olan eş ve çocukları adına 2017 ya da 2018 senelerinde yapılmış olan KPSS lisans puanının P3 puan türü üzerinden en alçak (48,00), 2018 senesi için yapılmış olan KPSS ön lisans puanının P93 puan türü üzerinden en alçak (56,00) taban puanında ya da üstünde olması gerekmektedir. (Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan ya da Emniyet Teşkilatından emekli olmuş bireylerin eş ve çocukları bu ayrıcalıktan yararlanamamaktadır.)

e. 18 yaşını doldurduktan sonraki yaptırılmış yaş düzenlemelerinin, düzenlemelerden önceki yaşının dikkate alınması şartı ile, sınavın yapılacağı senenin 01 Ocak tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olması istenmektedir. (01 Ocak 1991 ve daha sonra tarihlerde doğmuş olunması),

f. Kadınlar adına belirlenen 162 santimetreden daha kısa boyda olunmaması, beden kitle endeksinin 18(dahili) ila 27(dahili) arasında olması,

g. Silah taşıması için ya da silahlı görevde bulunması için herhangi bir hukuki engelin bulunmaması,

ğ. Sıhhat bakımından, Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamındaki şartları taşıması,

h. 26.09.2004 senesine ait ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilmekte olan sürelerin geçmesi durumunda bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;

1. Kasten işlenmiş olan bir suç nedeniyle belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse bile; bir sene ya da daha fazla bir süre hapis cezasına mahûm olmamak,

2. Affa uğramış ya da hükmün açıklanması ile geri bırakılması kararına verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı suç. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zinnet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanmakta olan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ya da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak. Bu suçlar sebebi ile devam eden bir soruşturmasının ya da kovuşturmasının olmaması ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelendirilmemiş olmak.

j. Aday olan bireyin kendisinin ya da eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri işlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi adli ya da idari soruşturmanın ya da kovuşturmanın devam ediyor olmaması. Bunlar sebebi ile idari yaptırım uygulanmaması ya da bu işler sebebiyle hüküm almamış olmak,

k. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti ile ya da siyasi partinin yan kuruluşuna üye olmadığına dair yazılı beyanname sunması gerekmektedir,

l. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı içerikli madde kulanı sebebiyle tedavi görmekte olan yada görmüş olmak,

m. Sağlık Yönetmeliği hükümü haricinde, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamak,

n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuç vermesi gerekmektedir.