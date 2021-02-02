2021 SED yardımı ne kadar oldu? e-Devlet SED yardımı başvuru şartları

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı daha çok yoksul ailelere yardım olarak bilinmektedir. Çocuklu ailelerinin temel ihtiyaçlarını gidermek için 2021 yılı için zam duyurusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kimler faydalanabilir?

Başvuruların e-devlet sitesi üzerinden olan SED yardımı için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik yoksulluk çeken çocukların, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için devlet el uzatarak çocukların hayatını daha güzel bir hale getirmek için çabalamaktadırlar. Maddi sıkıntı çeken aileler için belli bir yaş sınırına gelinceye kadar desteklenmesi ve bakımının üstlenilmesi ile birlikte psiko- sosyal destek tedavisi de görmektedir.

Sosyal hizmet kuruluşlarına bırakılan çocukların desteklendiği,

Korumaya muhtaç çocukların bakım tedbiri alınmadan sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanması

Yaş sınırını tamamlayan veya koruyucu ailenin yanından ayrılan çocuklar için meslek edinme kursları veya iş sahibi olmaları için desteklerinin sağlanmaması durumunda devlet yardım etmektedir.

Herkesin bu destekten yararlanamayacağını belirterek belirlenen şartları yerine getirilmesi gerekmektedir.

Başvurular e-devlet üzerinden olmaktadır. Başvuran kişi ile alakalı detaylar kurumlar tarafından incelendikten sonra kurul tarafından olumlu sonuç alındığı taktirde yardım hesaba yatacaktır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ne kadar?

ücret 1.161 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 2021 yılı için bir zam olduğunu belirterek çocuk başına verilenolduğunu söyledi.