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2021 SED yardımı ne kadar oldu? e-Devlet SED yardımı başvuru şartları

E-devlet ’in sunmuş olduğu çocuklu aile yardımı başladı. Gelen son dakika haberine göre çocuklu ailelere yardımın başlayacağını e-devlet duyurdu. Başvurular nereden alınıyor? Nasıl yapılıyor?

02 Şubat 2021 Salı 02:05
2021 SED yardımı ne kadar oldu? e-Devlet SED yardımı başvuru şartları
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Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı daha çok yoksul ailelere yardım olarak bilinmektedir. Çocuklu ailelerinin temel ihtiyaçlarını gidermek için 2021 yılı için zam duyurusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kimler faydalanabilir?

Başvuruların e-devlet sitesi üzerinden olan SED yardımı için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik yoksulluk çeken çocukların, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için devlet el uzatarak çocukların hayatını daha güzel bir hale getirmek için çabalamaktadırlar. Maddi sıkıntı çeken aileler için belli bir yaş sınırına gelinceye kadar desteklenmesi ve bakımının üstlenilmesi ile birlikte psiko- sosyal destek tedavisi de görmektedir.

 Herkesin bu destekten yararlanamayacağını belirterek belirlenen şartları yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • Sosyal hizmet kuruluşlarına bırakılan çocukların desteklendiği,
  • Korumaya muhtaç çocukların bakım tedbiri alınmadan sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanması
  • Yaş sınırını tamamlayan veya koruyucu ailenin yanından ayrılan çocuklar için meslek edinme kursları veya iş sahibi olmaları için desteklerinin sağlanmaması durumunda devlet yardım etmektedir.

Başvurular e-devlet üzerinden olmaktadır. Başvuran kişi ile alakalı detaylar kurumlar tarafından incelendikten sonra kurul tarafından olumlu sonuç alındığı taktirde yardım hesaba yatacaktır.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 2021 yılı için bir zam olduğunu belirterek çocuk başına verilen

ücret 1.161 TL

olduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
SedAile çalışma Ve Sosyal HizmetlerÇocuk
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