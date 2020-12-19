2021 Şanlıurfa'daki fen liselerinin taban puanları belli oldu!

2020 senesinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ardından fen liselerinin kapsamlarına en az kaç puanla öğrenci aldıkları da belirlenmiş oldu. Çocuklarını nitelikli fen liselerine göndermek isteyen veliler ve iyi bir eğitim almak isteyen öğrenciler fen liselerinin 2020’de kaç puanla alım yaptığını araştırmaya başladılar.

2020 Şanlıurfa fen liseleri alım puanları

2020 senesinde gerçekleştirilensonucunda Şanlıurfa’da öğrenci alımı yapan 7nin taban puanları belirlenmiştir. 2020 senesinde gerçekleştirilen LGS sonucunda Şanlıurfa’da en düşük taban puanla kapatan fen lisesi 347,8012 puan ile Şanlıurfa Ceylanpınar Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puanla kapatan fen lisesi ise 430,0594 puan ile Şanlıurfa Fen Lisesi olarak gözlemlenmiştir. Aşağıdaki kısımda Şanlıurfa kapsamında öğrenci alımı yapan tüm fen liselerinin taban puanları ve sundukları kontenjanlarla ilişkin ayrıntıları bilgilerin yer aldığı tablo bulunmaktadır.