İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

2021 Sakarya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları

Liseye geçmeye hazırlanan binlerce öğrenci lise taban puanlarını merak ediyor. Sakarya Fen liseleri taban puanları belli oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 02:17
2021 Sakarya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Takip Et:

Ortaokul eğitimlerinin sonlarına gelen 8.sınıf öğrencileri lise sınavına hazırlanıyor. LGS sınavına hazırlanan binlerce genç öğrenci hangi okullara gidebileceklerini, okulların taban puanlarını araştırıyor.

Lise eğitimi öğrenciler için çok önemlidir. Lisede alınacak eğitim öğrencinin üniversite eğitimine yansımaktadır. Bu nedenle iyi liselerde eğitim almak çok önemlidir. Ülkemizde en iyi eğitim veren liseler genel olarak Fen liseleridir.

Sakarya Fen liseleri taban puanları

Sakarya ilindeki öğrenciler illerindeki Fen liselerinin taban puanlarını araştırıyor. Sakarya ilinde 4 tane Fen lisesi vardır. Bu liseler arasında en yüksek puan Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi’ne ait olup lisenin puanı 453,002’dir. Sakarya ilindeki Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları şu şekildedir;

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanı 453,002, kontenjanı 170,

Sakarya 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanı 436,3682, kontenjanı 204,

Necmettin Erbakan Fen Lisesi taban puanı 424,2943, kontenjanı 204,

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi taban puanı 418,0813, kontenjanı 170.



Son Güncelleme: 11.12.2020 02:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaLiseFen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Popüler Haberler

2021 Sakarya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
Sigortasız hasta muayene ücreti ne kadardır? 2020 Devlet hastanesi sigortasız muayene sorgulama
Exxen yeni Sihirli Annem oyuncuları ve karakterleri
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
Çocukluk dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Çocukluk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bitti mi final mi oldu?
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2020 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
2021 migros personel maaşları
Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı?
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2020
İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?
Asgari ücretliye kurban bayramı ikramiyesi ödenecek mi? 2020 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar yatacak?
Hint leylağı olarak da bilinen Neem Ağacı nedir, cilde faydaları nelerdir?
2019 YKS Ne Zaman Yapılacak? YKS sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak? YKS Sınava Kaç Gün Kaldı?
Survivor 2020 57. Bölüm tanıtım fragmanı 25 Nisan Cumartesi
KYK bursu ve KYK kredisi ne kadar oldu? 2020 Güncel KYK burs ve kredi ücretleri
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 10 Aralık 2020 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 11 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisine yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?
Nöbetçi Noter 12 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 12 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Edevlet kredi puanı öğrenme ve sorgulama
Bim 15 Aralık Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.