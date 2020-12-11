2021 Sakarya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları

Ortaokul eğitimlerinin sonlarına gelen 8.sınıf öğrencileri lise sınavına hazırlanıyor. LGS sınavına hazırlanan binlerce genç öğrenci hangi okullara gidebileceklerini, okulların taban puanlarını araştırıyor.

Lise eğitimi öğrenciler için çok önemlidir. Lisede alınacak eğitim öğrencinin üniversite eğitimine yansımaktadır. Bu nedenle iyi liselerde eğitim almak çok önemlidir. Ülkemizde en iyi eğitim veren liseler genel olarak Fen liseleridir.

Sakarya Fen liseleri taban puanları

Sakarya ilindeki öğrenciler illerindeki Fen liselerinin taban puanlarını araştırıyor. Sakarya ilinde 4 tane Fen lisesi vardır. Bu liseler arasında en yüksek puan Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi’ne ait olup lisenin puanı 453,002’dir. Sakarya ilindeki Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları şu şekildedir;

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanı 453,002, kontenjanı 170,

Sakarya 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi taban puanı 436,3682, kontenjanı 204,

Necmettin Erbakan Fen Lisesi taban puanı 424,2943, kontenjanı 204,

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi taban puanı 418,0813, kontenjanı 170.