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2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranı

Ortaokul ve lise öğrencilerine verilen 2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İçeriğimize göz atarak İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 18:26
2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranı
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Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile ortaöğretim 9, 10, 11’inci sınıfların katılım sağladığı Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler, PYBS burs parası alma hakkı kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav sonrasında 2020 yılı itibariyle öğrenciler 290 lira burs almaya başlamıştı.

PYBS bursu ne kadar?

MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavıyla, gelir durumu düşük olan öğrencilerin sınavda başarılı olmaları halinde burs bağlanmaktadır. Her yıl bir kez gerçekleştirilen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavda başarılı olan öğrencilerin hesaplarına aylık olarak burs parası yatırılmaktadır.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 100 soru sorulmaktadır. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için bazı şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı bursları, 2021 yılının ilk 6 ayında 340 TL olarak öğrencilerin hesabına yatırılacak.

PYBS bursları ne zaman yatacak?

PYBS burs ücretleri her ayın 25’inde öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

PYBS BURS SORGULAMA EKRANI

PYBS sınav başvuru nasıl yapılır?

Pandemi nedeniyle 2021 yılında PYBS burs başvurusu intenet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular e-okul, MEB giriş ve ODSGM Giriş adresleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Başvurular, belirlenen şartlara uygun olan öğrencinin velisi tarafından yapılmalıdır. Başvuru işlemleri için öncelikle okul idaresine gidilmeli ardından da öğrencinin uyumlu olması halinde okul müdürü tarafından başvuru onaylanmaktadır.

PYBS bursundan kimler faydalanabilir?

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı (PYBS), ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burstur. Öğrenciler bu burstan 18 yaşına kadar faydalanabilmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda, belirlenen kontenjan kadar öğrenciye burs verilmektedir. 2021 yılı için bu kontenjan 60 bin kişi olarak belirlenmiştir.

Burstan faydalanabilmek için ilk şart öğrencinin maddi durumunun kişi başına düşen gelirin belirlenen miktarın altında olmasıdır. Daha sonra öğrencinin sınava girerek yüksek bir puan elde etmesi gerekir. Devlet parasız yatılılık bursu 6, 7 ve 8 sınıf öğrencilerine SBS sınavından aldıkları puana göre verilmektedir. 5, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ise bu bursa özel gerçekleştirilen sınava girmek zorundadır.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

İOKBS bursluluk sınavı, eski adıyla PYBS için 8 Şubat’ta başlayan başvuru süreci 26 Şubat 2021’de sona erdi. Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden ya da e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İOKBS başvuru formları arasında bulunan ek 1 formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. bursluluk sınavının sonuçları ise 18 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden açıklanacak.



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:26
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PYBSİOKBSParasız Yatılı Bursluluk Sınavı
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