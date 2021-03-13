2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri

PYBS bursları her ayın 25’inde yatırılacak. İlk burs okulların açılmasından neredeyse 2 hafta sonra yatırılacak. Zaman zaman sistemsel sorunlar yaşandığı için kimi yıllarda burslar yatırılırken gecikmeler olduğu gözlenmiştir İlk BYBS bursları büyük ihtimalle Eylül veya Ekim ayı gibi alınacak.
PYBS bursları her ay düzenli olarak 329,91 TL olarak yatırılacaktır.
PYBS sınavını kazandıysanız ve bursunuzun yatacağı günü bekliyorsanız bursunuzu almanız yakındır. PYBS burs ücretleri yıl içinde artım her ayın ortasında yatırılıyor. Bazen bu bursun yatmasında on beş gün kadar bir gecikme yaşanabiliyor.
MEB tarafında düzenlenen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na girmiş olan öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük olan puana kadar sıralanıyor. Sonrasında ise kimlerin burs almaya hak kazandığı açıklanıyor. Bu burs, Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da biliniyor.
Yıllara göre burs ücretleri
- 2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL
- 2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL
- 2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL
- 2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL
- 2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL
- 2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL
- 2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL
- 2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL
- 2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL
- 2020 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL
- 2020 yılında Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL
- 2021 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL
MEB’İN öğrenci bursları ile ilgili yaptığı açıklama şu şekildedir;
MEB, Vakıfbank aracılığı ile bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank’tan, bursunu PTT aracılığı ile alan öğrenciler burslarını aynı şekilde PTT’den almaya devam edecekler açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarihi ve 5768258 sayılı yazıları ile burs ödemeleri ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Bu açıklama şu şekildedir;
- Vakıfbank aracılığı ile burs alan öğrenciler burslarını aynı şekilde Vakıfbank’tan, bursunu PTT aracılığı ile alan öğrenciler burslarını aynı şekilde PTT’den almaya devam edecekler.
- Burslar her ayın 25’inde ön yüklemeli olan banka kartlarına aktarılacak.
- Kartlar, ön yüklemeli ve pos geçiş özelliği taşıyacaklar.
- Vakıfbank, sözleşme boyunca hem aylık hem yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, hesap hareket dökümü, karst basımı ve benzeri bankacılık işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun öğrencilerden başka bir masraf ya da ücret talebinde bulunmayacaklar.
- PTT, sözleşme boyunca aylık ya da yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, Pttmatik’lerden son 10 işlem için hesap hareketleri dökümü adı altında öğrencilerden masraf ya da ücret talebinde bulunmayacak. BDDK hükmü gereği ile, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerden dolayı senedi 2 taneden sonraki kart yenileme işlemlerinde kart ücreti maliyeti doğrultusunda alınabilecek.
- Ödemeler yalnızca hak sahibi olan kişiye yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacak.
- Ödemeler, PTT işyerlerinden hak sahiplerine imza karşılığında ibraz etmiş olduğu kimliğin fotokopisi alınıp; elden teslim edilecek olan ön yüklemeli Pttkartlar ile yapılacaktır.
- Kart değişimi ve kayıp/çalıntı durum bildirimlerinin PTT işyerlerine yapılması halinde PTT tarafından hak sahibi olan kişiye en kısa sürede PTT kartı temin edilecektir. PTT Çağrı Merkezi numarası 444 1 788 olup, güncel cep numarası olan öğrenciler kartın şifresini unutmaları durumunda belirtilen numara üzerinden SMS yolu ile şifre alabilecekler.
- PTT karta sahip olan öğrenciler, PTT’nin bütün işyerlerinden ve Pttmatik’lerden; para çekme, şifre alma/değiştirme, Pttmatik’lerden son 10 işlem için hesap hareketleri dökümünü ücretsiz yapabileceklerdir. Pttkartlar diğer Banka ATM’lerinde de kullanılabilir olup, diğer banka ATM’lerinden yapılacak işlemlerle ilgili banka ve Bankalar arası Kart Merkezinin yansıtacağı hizmet ücreti tarifesi geçerli olacaktır.
- Vakıfbank ön yüklemeli kartını kaybetmiş olan öğrenciler, yeni ön yüklemeli kartlarını PTT işyerlerinden kimlik fotokopisi ile şahsen başvuru yaparak yeniden alabilecekler.
- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bursluluğa yeni hak kazanmış olan öğrenciler burslarını Ptt
- işyerlerinden aldıkları Ön Yüklemeli kartlar ile alacaklar. Ön Yüklemeli Pttkartlar il ve ilçe milli
- eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecek olup yalnızca PTT İşyerlerine başvuru yapmış olan öğrencilere verilecektir.
- Vakıfbank kartını her ne sebeple olursa olsun kaybeden öğrencilerin Vakıfbank kartı iptal olacak ve kullanılamayacaktır. Öğrenciler burslarını yeni alacakları Pttkartlardan alacaktır.