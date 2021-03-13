2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri

PYBS bursları her ayın 25’inde yatırılacak. İlk burs okulların açılmasından neredeyse 2 hafta sonra yatırılacak. Zaman zaman sistemsel sorunlar yaşandığı için kimi yıllarda burslar yatırılırken gecikmeler olduğu gözlenmiştir İlk BYBS bursları büyük ihtimalle Eylül veya Ekim ayı gibi alınacak.

PYBS bursları her ay düzenli olarak 329,91 TL olarak yatırılacaktır.

Parasız yatılılık ile bursluluk ödemeleri her ay yapılmaktadır. Genel olarak ödemeler neredeyse 10 ya da 15 günlük bir gecikme ile yapılır. Daha önceden kazanmışsanız Ekim ayı gibi ödemeniz yapılır ancak genel olarak ödemeler Kasım ayına kadar aksıyor.

PYBS sınavını kazandıysanız ve bursunuzun yatacağı günü bekliyorsanız bursunuzu almanız yakındır. PYBS burs ücretleri yıl içinde artım her ayın ortasında yatırılıyor. Bazen bu bursun yatmasında on beş gün kadar bir gecikme yaşanabiliyor.

MEB tarafında düzenlenen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na girmiş olan öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük olan puana kadar sıralanıyor. Sonrasında ise kimlerin burs almaya hak kazandığı açıklanıyor. Bu burs, Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da biliniyor.

Yıllara göre burs ücretleri

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında burs ücreti: 704.28 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında Temmuz-Aralık aylarındaki aylık burs ücreti 307,38 TL

2021 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL

MEB’İN öğrenci bursları ile ilgili yaptığı açıklama şu şekildedir;

MEB, Vakıfbank aracılığı ile bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank’tan, bursunu PTT aracılığı ile alan öğrenciler burslarını aynı şekilde PTT’den almaya devam edecekler açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarihi ve 5768258 sayılı yazıları ile burs ödemeleri ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Bu açıklama şu şekildedir;