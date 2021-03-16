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2021 POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?

2021 27. Dönem POMEM Polis alımları devam ediyor. Ön sağlık süreci devam ederken adaylar 2021 POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak sorusunu araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 17:58
2021 POMEM Polislik sınavı ne zaman yapılacak?
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Polis Akademisi 27. Dönem POMEM alımları başladı. 2021 yılı alımlarında adaylar sınavların ne zaman yapılacağı merak ediyor.

2021 POMEM 27. Dönem alımları ne zaman?

27. Dönem POMEM başvuruları 8 Aralık tarihinde başlamış ve 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Başvuruların ardından adaylar 15 Şubat tarihinden itibaren ön sağlık kontrollerine girmeye başladı. 16 Mart tarihine dek sürecek olan ön sağlık kontrollerinin ardından parkur sınavları başlayacak. Parkur sınavı tarihleri Polis Akademisi resmi sayfasından duyurulacak.

Bilindiği gibi POMEM sınavları üç aşamayla gerçekleştiriliyor. İlk aşama olan ön sağlık aşamasını geçen adaylar parkur sınavına girmeye hak kazanıyor. Parkur sınavında geçerli dereceyi yapan adaylar son aşama olan mülakat aşamasına giriyor. Tüm aşamaları başarılı bir şekilde geçen adaylar eğitim almak üzere POMEM bünyesine dahil oluyor.

POMEM sınavları sonuçları

Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen POMEM sınavlarında adaylardan KPSS puanı talep edilmektedir. Lisans mezunları için 60 olan KPSS P3 puanı ön lisans mezunları için 65’tir. Sınavlarda fiziki yeterlilik ve KPSS puanı %25 oranda son aşama olan mülakat ise %50 olarak değerlendirilmektedir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Pomem27.dönemPolis
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