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2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav tarihi açıklanmıştı. Fakat 26 Nisan günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma kararı yayınlandı. Bu kararlar ile pek çok sınav ertelendi. Peki PMYO ve POEMEM eğitim sonu sınavlarında ertelenme olacak mı? PMYO ve POMEM eğitim sonu ne zaman olacak? İşte detaylar...

27 Nisan 2021 Salı 16:44
2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
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Polis Akademisi Başkanlığı'nın PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav tarihi açıklanmıştı. Ardından bir çok PMYO ve POEM adayı bu sınavların ne zaman, saat kaçta olduğunu merak etti. Ancak Kabine Toplantısı ile beraber tam kapanma kararı alındı. 17 gün boyunca sürecek olan tam kapanmada oek çok sınavda ertelenme yaşandı. Peki PMYO ve POEMEM eğitim sonu sınavlarında ertelenme olacak mı? PMYO ve POMEM eğitim sonu ne zaman olacak?

PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı için geçtimiz günlerde resmi bir açıklama gelmişti. Ancak bu resmi açıklamanın sonasında korona virüs tedbirlerinin artırılmasıyla yeni karar açıklandı.

Bu karar ile hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayısıs 2021 Pazartesi günü 05.00'te son bulacak şekilde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Bu durumda 17 günlük süreç içerisinde olacak sınavların durumunun ne olacağı merak konusu oldu. PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı da bu sınavlar içindeydi. Peki PMYO ve POEMEM eğitim sonu sınavlarında ertelenme olacak mı? PMYO ve POMEM Eğitim sonu ne zaman olacak?

PMYO ve POMEM eğitim onu sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu?

PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavının ertelenmesine ve iptal olmasına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili duyuru ya da açıklama yapıldığında detayları sizlerle paylaşacağız.




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:44
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SınavPolis
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