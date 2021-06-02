2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları

Her yıl milyonlarca üniversite adayı, geleceklerini belirleyecek olan Yüksek Öğretim Kurum Sınavı’na (YKS) giriyor. Haziran’ın sonuna doğru gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar girmek istedikleri bölümü araştırıyor. Bu bölümlerden birisi de Pilotaj bölümü.

Pilotaj Nedir?

Pilotaj, sivil havacılık alanında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak eğitilmiş pilotların yetiştirilmesini amaç edinen bölüme verilen addır. Bu yıl birçok üniversitede Pilotaj bölümü bulunuyor. İşte 2021 yılı Pilotaj kontenjan listesi:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

Hava Ulaştırma Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)

Puan: 239.011 Sıralama: 487368

Hava Ulaştırma Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 514.926 Sıralama: 8269

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)

Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (Ücretli)

Puan: 225.598 Sıralama: 568063

Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (Burslu)

Puan: 502.106 Sıralama: 14915

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)

Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)

Puan: 263.80156 Sıralama: 368490

Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 515.564 Sıralama: 8039

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (Ücretli)

Puan: 219.739 Sıralama: 607874

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (Burslu)

Puan: 521.063 Sıralama: 6061

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)

Puan: 298.660 Sıralama: 259093

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 520.644 Sıralama: 6212

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)

-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Pilotaj

Puan: 523.608 Sıralama: 5145

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Pilotaj (KKTC)

Puan: 445.533 Sıralama: 58439

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)

Puan: 242.925 Sıralama: 465313

Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 513.167 Sıralama: 8901

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)

Puan: 332.921 Sıralama: 186434

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 532.882 Sıralama: 2457

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)

Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

Puan: 213.592 Sıralama: 649643

Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce) (Burslu)

Puan: 506.420 Sıralama: 12251

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)

Puan: 501.612 Sıralama: 15220

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-%25 Burslu)

Puan: 191.031 Sıralama: 692300

YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı ise sınav sonrasında belli olacak. Geçen sene YKS 26 Haziran tarihinde gerçekleşmiş olup, sonuçları 27 Temmuz’da açıklamıştı. Tercihler ise 6 Ağustos’tan itibaren başlamıştı.