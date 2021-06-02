2021 Pilotaj kontenjan listesi taban ve başarı sıralamaları

Her yıl milyonlarca üniversite adayı, geleceklerini belirleyecek olan Yüksek Öğretim Kurum Sınavı’na (YKS) giriyor. Haziran’ın sonuna doğru gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar girmek istedikleri bölümü araştırıyor. Bu bölümlerden birisi de Pilotaj bölümü.
Pilotaj Nedir?
Pilotaj, sivil havacılık alanında ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak eğitilmiş pilotların yetiştirilmesini amaç edinen bölüme verilen addır. Bu yıl birçok üniversitede Pilotaj bölümü bulunuyor. İşte 2021 yılı Pilotaj kontenjan listesi:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
Hava Ulaştırma Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)
Puan: 239.011 Sıralama: 487368
Hava Ulaştırma Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
Puan: 514.926 Sıralama: 8269
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (Ücretli)
Puan: 225.598 Sıralama: 568063
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (Burslu)
Puan: 502.106 Sıralama: 14915
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)
Puan: 263.80156 Sıralama: 368490
Sivil Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
Puan: 515.564 Sıralama: 8039
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (Ücretli)
Puan: 219.739 Sıralama: 607874
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (Burslu)
Puan: 521.063 Sıralama: 6061
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)
Puan: 298.660 Sıralama: 259093
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)
-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Pilotaj
Puan: 523.608 Sıralama: 5145
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi – Pilotaj (KKTC)
Puan: 445.533 Sıralama: 58439
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)
Puan: 242.925 Sıralama: 465313
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
Puan: 513.167 Sıralama: 8901
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Ücretli)
Puan: 332.921 Sıralama: 186434
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
Puan: 532.882 Sıralama: 2457
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)
Puan: 213.592 Sıralama: 649643
Havacılık Yüksekokulu - Pilotaj (İngilizce) (Burslu)
Puan: 506.420 Sıralama: 12251
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-Burslu)
Puan: 501.612 Sıralama: 15220
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi - Pilotaj (İngilizce-%25 Burslu)
Puan: 191.031 Sıralama: 692300
YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı ise sınav sonrasında belli olacak. Geçen sene YKS 26 Haziran tarihinde gerçekleşmiş olup, sonuçları 27 Temmuz’da açıklamıştı. Tercihler ise 6 Ağustos’tan itibaren başlamıştı.