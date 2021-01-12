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2021 PAEM başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman, şartları nelerdir?

Birçok adayın 2021 yılında merakla beklediği PAEM alımı için başvuruların ne zaman yapılacağını ve şartlarının ne olduğunu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 20:10
2021 PAEM başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman, şartları nelerdir?
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) meslek dışında üniversite mezunlarını Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) aracılığı ile komiser yardımcısı olarak alıyor. 2021 yılında ilana çıkması beklenen komiser yardımcılığının hangi tarihlerde olacağını daha önceki ilan tarihlerine bakılarak tahminde bulunulabilir.

Daha önce ilana çıkılan PAEM tarihleri şöyle;

-2015 yılındaki PAEM ilanı 11 Ağustos 2015, ön başvurusu 22 Ağustos 2015

-2016 yılındaki PAEM ilanı 26 Temmuz 2016, ön başvurusu 27 Temmuz 2016

-2017 yılındaki PAEM ilanı 15 Temmuz 2017, ön başvurusu 17 Temmuz 2017

-2018 yılındaki PAEM ilanı 5 Eylül 2018, ön başvurusu 6 Eylül - 19 Eylül 2018 tarihlerindeydi. Böylece 2021 yılında yapılması beklenen PAEM alımları için ilan tarihi olarak temmuz ayı öngörüsünde bulunulabilir.

PAEM başvuru şartları nelerdir?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

-PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
Komiser YardımcısıPAEM
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