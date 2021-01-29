Milli Eğitim Bakanlığı tarafından az önce binlerce öğretmenin yer değişikliğinin mazererte dayalı olarak yapıldığı özür grubu atama sonuçları açıklandı.

Özür grubu atama sonuçlarına başvuru yapan öğretmenlerin tercih ettikleri okullara puan üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Peki Özür grubu ataması taban puanları açıklandı mı?

Özür grubu ataması taban puanları açıklandı mı?

Binlerce öğretmenin merak ettiği konu olan özür grubu ataması taban puanları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Önümüzdeki günlerde Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2021 özür grubu ataması taban puanları açıklanacak ve bu taban puanlar personel genel müdürlüğünün sitesinde yayımlanacaktır.

Öte yandan sayıları yaklaşık 40 bini bulan öğretmen sağlık ve eş özründen yer değişikliği talebinde bulundu ve tercih ettikleri okullara puan üstünlüğüne göre yerleştirildi. Puanı yetmeyen öğretmenler ise eski görev yerlerinde çalışmaya devam edecek.

Özür grubu ataması taban puanlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılması halinde siz değerli okuyucularımız ile paylaşılacaktır.