2021 Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG 2021 sınav tarihleri

Gençler tarafından en çok tercih edilen meslekler arasında yer olan özel güvenlik görevlisi mesleğinde görev almak için ilk önce iş için belge veren kurslardaki yeterlilik belgesinin kazanılması gerekmekte. Her sene belli dönemlerde düzenlenen özel güvenlik görevlisi sınavlarıyla her sene binlerce güvenlik görevlisi mesleğe başlamakta.
Özel güvenlik görevlileri, kamu ile özel sektörde görev alıyorlar. Ayrıca, mesleğe başlamak için belirlenmiş olan uygulama ile yazılı sınavlardan da başarı ile geçmek zorundalar.
Son Güncelleme: 08.02.2021 09:03