İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...

2021 Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG 2021 sınav tarihleri

Güvenlik görevlileri, her sene düzenlenen sınav takvimine göre belirlenen sınavlara girmek zorundalar. Bunun nedeni ise özel güvenlik kimlik kartına sahip olmayanların güvenlik görevlisi olamamaları. Şimdi de 2021 yılına ait yeni sınav takviminin yayınlanması bekleniyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
2021 Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG 2021 sınav tarihleri
Takip Et:

Gençler tarafından en çok tercih edilen meslekler arasında yer olan özel güvenlik görevlisi mesleğinde görev almak için ilk önce iş için belge veren kurslardaki yeterlilik belgesinin kazanılması gerekmekte. Her sene belli dönemlerde düzenlenen özel güvenlik görevlisi sınavlarıyla her sene binlerce güvenlik görevlisi mesleğe başlamakta.

Son zamanların en çok tercih edilen mesleği olan özel güvenlik görevlisi, binlerce genç için ekmek kapısı oluyor. Banka, şirket, holding gibi iş yerlerinde görevli olan özel güvenlik görevlileri, görevlerini yapabilmek için belirlenmiş olan sınavlara girerek başarılı olduklarında kazandıkları sertifikalar sayesinde görevlerine başlayabiliyorlar. Özel güvenlik görevlileri silahlı ile silahsız olarak görev yaparken aynı zamanda alan ile ilgili belirlenmiş olan kriterlere göre görevlendiriliyorlar.

Özel güvenlik görevlileri, kamu ile özel sektörde görev alıyorlar. Ayrıca, mesleğe başlamak için belirlenmiş olan uygulama ile yazılı sınavlardan da başarı ile geçmek zorundalar.



Son Güncelleme: 08.02.2021 09:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021özelGüvenlikÖGGSınavTarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Popüler Haberler

2021 Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG 2021 sınav tarihleri
Emanet dizisi Ela kimdir?
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
2021 yılı fitre miktarı belli oldu mu? Diyanet 2021 yılı fitre miktarı
İlaç raporu hangi hastanelerden alınır? 2021 Özel ve devlet hastanesi ilaç raporu işlemleri
Rüyada araba görmek anlamı ve yorumu
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
2021 Şubat ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
 TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2021 100 bin konut başvuru tarihleri
Survivor'da kutuya tekme atan Nisa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Parmakları mı kırıldı? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya sert uyarı geldi
Çinli bilim uzmanı Nanshan yaptığı açıklamada koronavirüsü salgının biteceği tarihi açıkladı
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
4 Banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi personel alımı yapacak
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 8 Şubat 2021 Pazartesi
PTT 2021 Şubat Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Rüyada kedi görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kedi görmenin anlamları ve yorumları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
2021 Memurların aile yardımı ne kadardır? 2021 Devlet çalışanı memurların çalışmayan eş ve çocuk yardımı tutarları!
Hello neighbor indirme nasıl yapılır? Hello neighbor oyunu nasıl oynanır? Hello neighbor indirme ve oyun rehberi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.