2021 Özel Güvenlik sınavları ne zaman yapılacak? ÖGG 2021 sınav tarihleri

Gençler tarafından en çok tercih edilen meslekler arasında yer olan özel güvenlik görevlisi mesleğinde görev almak için ilk önce iş için belge veren kurslardaki yeterlilik belgesinin kazanılması gerekmekte. Her sene belli dönemlerde düzenlenen özel güvenlik görevlisi sınavlarıyla her sene binlerce güvenlik görevlisi mesleğe başlamakta.

Son zamanların en çok tercih edilen mesleği olan özel güvenlik görevlisi, binlerce genç için ekmek kapısı oluyor. Banka, şirket, holding gibi iş yerlerinde görevli olan özel güvenlik görevlileri, görevlerini yapabilmek için belirlenmiş olan sınavlara girerek başarılı olduklarında kazandıkları sertifikalar sayesinde görevlerine başlayabiliyorlar. Özel güvenlik görevlileri silahlı ile silahsız olarak görev yaparken aynı zamanda alan ile ilgili belirlenmiş olan kriterlere göre görevlendiriliyorlar.

Özel güvenlik görevlileri, kamu ile özel sektörde görev alıyorlar. Ayrıca, mesleğe başlamak için belirlenmiş olan uygulama ile yazılı sınavlardan da başarı ile geçmek zorundalar.