2021 ÖSYM'nin açıkladığı YKS müfredatı ve konuları

ÖSYM, 2021 YKS sınavı için önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinden dolayı sınav müfredatında değişiklik olup olmayacağını merak eden öğrenciler için açıklamada bulunan ÖSYM, müfredatın değişmeyeceğini dile getirdi.

ÖSYM, öğrencilere ‘sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacağını ve sınav için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini’ belirtti. Yapılan açıklama da ÖSYM Genel Müdürlüğü, kaynaklarını artıracağını, öğrencilerin kaynakları sıkı bir şekilde takip etmesini rica etti. Bu sene her ay 8.sınıf öğrencilerine çalışma fasikülleri yayımlayacağını duyurdu. Ayrıca daha önceden de yapıldığı gibi her ay soru kitapçıkları yayınlayacağını ifade etti.

2020 yılında 27-28 Haziran’da yapılan YKS, 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı henüz netleşmedi. Bu doğrultuda 2021 YKS’nin Haziran ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.