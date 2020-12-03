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2021 ÖSYM'nin açıkladığı YKS müfredatı ve konuları

2021 yılında YKS sınavına girecek öğrenciler için ÖSYM müfredat hakkında açıkla yaptı. Yaptığı açıklamada sınav müfredatının değişmediğini belirten ÖSYM pandemi sürecindeki değişikliğe göre konunun tekrar değerlendirileceğini söyledi.

03 Aralık 2020 Perşembe 18:33
2021 ÖSYM'nin açıkladığı YKS müfredatı ve konuları
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ÖSYM, 2021 YKS sınavı için önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinden dolayı sınav müfredatında değişiklik olup olmayacağını merak eden öğrenciler için açıklamada bulunan ÖSYM, müfredatın değişmeyeceğini dile getirdi.

ÖSYM, öğrencilere ‘sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacağını ve sınav için gerekli tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini’ belirtti. Yapılan açıklama da ÖSYM Genel Müdürlüğü, kaynaklarını artıracağını, öğrencilerin kaynakları sıkı bir şekilde takip etmesini rica etti.  Bu sene her ay 8.sınıf öğrencilerine çalışma fasikülleri yayımlayacağını duyurdu. Ayrıca daha önceden de yapıldığı gibi her ay soru kitapçıkları yayınlayacağını ifade etti.

2020 yılında 27-28 Haziran’da yapılan YKS, 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı henüz netleşmedi. Bu doğrultuda 2021 YKS’nin Haziran ayı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 18:33
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ÖSYMYks2021YKS2021MÜFREDATSınav
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