2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Tarih konuları ve soru dağılımları

Geçtiğimiz yıllarda üniversiteye geçiş sistemindeki değişiklikle birlikte sınav YKS, AYT ve TYT olarak iki oturumda uygulanmaya başlandı. Sınavda TYT oturumunda 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri soruları bulunurken AYT sınavının Eşit Ağırlık kısmında 16 tarih sorusu Sayısal kısmında 5 tarih sorusu ve Sözel sınavında ise 26 tarih sorusu bulunmaktadır. Bu sorulardan 10 tanesi AYT Sosyal 1 'de 11 tanesi Sosyal 2 de ve 5 tanesi de TYT'de sorulmaktadır.Tarih dersinin sözel sınava etkisi %16,7, sayısal sınava etkisi %1,7 ve eşit ağırlığa etkisi ise %8,7’dir.

Genel Tarih Bilgisi ve İlk Çağ Uygarlıkları

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Türk İslam Tarihi

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19. Yüzyıl Islahatları

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Siyasi Gelişmeler

Cumhuriyetin İlanı ve Siyasi Partiler

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2021 YKS Sınavı Tarih Konuları ve Soru Dağılımı