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2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Tarih konuları ve soru dağılımları

Ünivesiteye giriş sınavı olan YKS sınavında sınav, AYT(Alan Yeterlilik Testi) ve TYT(Temel Yeterlilik Testi) olarak iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Sınavda 26 soru sorulmakta olup bunlar AYT Sosyal Bilimler 1-2 ve TYT'ye bölüştürülmektedir.

08 Kasım 2020 Pazar 01:09
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Tarih konuları ve soru dağılımları
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Geçtiğimiz yıllarda üniversiteye geçiş sistemindeki değişiklikle birlikte sınav YKS, AYT ve TYT olarak iki oturumda uygulanmaya başlandı. Sınavda TYT oturumunda 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri soruları bulunurken AYT sınavının Eşit Ağırlık kısmında 16 tarih sorusu Sayısal kısmında 5 tarih sorusu ve Sözel sınavında ise 26 tarih sorusu bulunmaktadır.  Bu sorulardan 10 tanesi AYT Sosyal 1 'de 11 tanesi Sosyal 2 de ve 5 tanesi de TYT'de sorulmaktadır.Tarih dersinin sözel sınava etkisi %16,7, sayısal sınava etkisi %1,7 ve eşit ağırlığa etkisi ise %8,7’dir.


2021 YKS Sınavı Tarih Konuları ve Soru Dağılımı

  • Genel Tarih Bilgisi ve İlk Çağ Uygarlıkları
  • İlk Türk Devletleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İslam Tarihi
  • Türk İslam Tarihi
  • Büyük Selçuklu Devleti
  • Anadolu Selçuklu Devleti
  • Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ Tarihi Beylikler Dönemi
  • Osmanlı Kuruluş Dönemi
  • Osmanlı Yükselme Dönemi
  • Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
  • Osmanlı Duraklama Dönemi
  • Osmanlı Gerileme Dönemi
  • Osmanlı Dağılma Dönemi
  • 19. Yüzyıl Islahatları
  • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
  • 1. Dünya Savaşı
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Siyasi Gelişmeler
  • Cumhuriyetin İlanı ve Siyasi Partiler
  • Atatürk Dönemi İnkılapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Cumhuriyet Dönemi Dış Politikaları
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Çok Partili Siyasal Hayat Geçiş
  • Demokrat Parti Dönemi
  • Soğuk Savaş Dönemi
  • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
  • Küreselleşen Dünya
  • Türklerde Devlet Teşkilatı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Hukuk
  • Türklerde Ekonomi
  • Türklerde Eğitim
  • Türklerde Sanat

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 01:09
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YksTarihSorudağılımı
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