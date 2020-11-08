2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Fizik konuları ve soru dağılımları

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda fizik konularından toplam 21 soru sorulacak. Sorulardan 7’si Temel Yeterlilik Testi içerisinde, 14’ü ise AYT Fen Bilimleri testi içerisinde yer alacak. YKS’de adaylar TYT ve AYT olmak üzere iki oturumda ter dökmektedir. Oturuma katılan adaylar TYT’de 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru yanıtlıyor. AYT’deyse 160 soru yöneltiliyor ve bir puan türüne etkisi olacak şekilde 80 soru çözülmesi yeterli oluyor.
Y-EA puan türü içerisinde 7, Y-SÖZ türünde 7, Y-SAY puan türünde 21 fizik sorusu sorulmaktadır. Bu nedenle ÖSYM, YÖK ile MEB’in belirlemiş olduğu fizik sorusu puanları etkilemiyor.
2021 AYT ve TYT soru dağılımları
Fizik Bilimine Giriş : 2020
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
Tork
Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Madde ve Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı, Sıcaklık ve Genleşme
Doğrusal Hareket
Bağıl Hareket
Dinamik
Atışlar
İş, Güç ve Enerji
Basit Harmonik Hareket
İtme-Momentum
Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
Işık ve Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Kırılma ve Renkler
Mercekler ve Aydınlanma
Elektrostatik
Elektrik Alan - Elektriksel Potansiyel ve İş
Yüklü Parçacıkların Hareketi
Elektrik Akımı ve Devreler
Optik
Temel Dalga Bilgileri
Yay Dalgaları