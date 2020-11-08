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2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Fizik konuları ve soru dağılımları

2021 yılında ÖSYM - YÖK- MEB YKS fizik konuları ile soru dağılımları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte YKS Fizik konu ve soru dağılımları.

08 Kasım 2020 Pazar 03:12
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Fizik konuları ve soru dağılımları
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda fizik konularından toplam 21 soru sorulacak. Sorulardan 7’si Temel Yeterlilik Testi içerisinde, 14’ü ise AYT Fen Bilimleri testi içerisinde yer alacak. YKS’de adaylar TYT ve AYT olmak üzere iki oturumda ter dökmektedir. Oturuma katılan adaylar TYT’de 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru yanıtlıyor. AYT’deyse 160 soru yöneltiliyor ve bir puan türüne etkisi olacak şekilde 80 soru çözülmesi yeterli oluyor.

Y-EA puan türü içerisinde 7, Y-SÖZ türünde 7, Y-SAY puan türünde 21 fizik sorusu sorulmaktadır. Bu nedenle ÖSYM, YÖK ile MEB’in belirlemiş olduğu fizik sorusu puanları etkilemiyor.

2021 AYT ve TYT soru dağılımları

Fizik Bilimine Giriş : 2020 

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Tork

Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti 

Basınç

Isı, Sıcaklık ve Genleşme 

Doğrusal Hareket 

Bağıl Hareket

Dinamik

Atışlar

İş, Güç ve Enerji


Dönme Hareketi

Basit Harmonik Hareket

İtme-Momentum

Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama

Işık ve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Kırılma ve Renkler

Mercekler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Alan - Elektriksel Potansiyel ve İş

Yüklü Parçacıkların Hareketi

Elektrik Akımı ve Devreler 

Optik 

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 03:12
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