2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Felsefe grubu konuları ve soru dağılımları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) felsefe grubu konuları içerisinden öğrencilere 17 soru yöneltilecek. Bu soruların 5’i TYT’de, 12’si ise AYT Sosyal Bilimler-2 testinde sorulmaktadır.
Felsefe grubu soru sayısı ve soruların puan türlerine yüzdelik etkisi
YKS’nin ilk aşaması olan TYT, 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. TYT’de üniversite adaylarına 40 soru Türkçe, 40 soru Temel Matematik, 20 soru Fen Bilimleri ve 20 soru Sosyal Bilimler soruları yöneltilmektedir. Alan Yeterlilik Testinde ise 160 soru yöneltilmektedir. Bu sınavda 20 soruluk TYT Sosyal Bilimler testinde hem de AYT sınavında yer alan Sosyal Bilimler-2 testlerinde felsefe sorularına yer verilmektedir. Felsefe grubu soru dağılımı ve puan türlerine etkisi ise şu şekildedir:
TYT sınavı felsefe grubu soru sayısı: 5
AYT Sosyal Bilimler-2 testi felsefe grubu soru sayısı: 12
YKS sözel puan türüne etkisi: %10,7
YKS eşit ağırlık puan türüne etkisi: %1,7
YKS sayısal puan türüne etkisi: %1,7
Felsefe grubu konu ve soru dağılımı
YKS Felsefe konuları
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
YKS Mantık konuları
Mantığa giriş
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
YKS Psikoloji konuları
Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
YKS Sosyoloji konuları
Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar