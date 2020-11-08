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2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Felsefe grubu konuları ve soru dağılımları

2021 ÖSYM-YÖK-MEB YKS Felsefe grubu konuları ve soru dağılımları belli oldu.

08 Kasım 2020 Pazar 10:16
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Felsefe grubu konuları ve soru dağılımları
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) felsefe grubu konuları içerisinden öğrencilere 17 soru yöneltilecek. Bu soruların 5’i TYT’de, 12’si ise AYT Sosyal Bilimler-2 testinde sorulmaktadır.

Felsefe grubu soru sayısı ve soruların puan türlerine yüzdelik etkisi

YKS’nin ilk aşaması olan TYT, 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. TYT’de üniversite adaylarına 40 soru Türkçe, 40 soru Temel Matematik, 20 soru Fen Bilimleri ve 20 soru Sosyal Bilimler soruları yöneltilmektedir. Alan Yeterlilik Testinde ise 160 soru yöneltilmektedir. Bu sınavda 20 soruluk TYT Sosyal Bilimler testinde hem de AYT sınavında yer alan Sosyal Bilimler-2 testlerinde felsefe sorularına yer verilmektedir. Felsefe grubu soru dağılımı ve puan türlerine etkisi ise şu şekildedir:

TYT sınavı felsefe grubu soru sayısı: 5

AYT Sosyal Bilimler-2 testi felsefe grubu soru sayısı: 12

YKS sözel puan türüne etkisi: %10,7           

YKS eşit ağırlık puan türüne etkisi: %1,7

YKS sayısal puan türüne etkisi: %1,7

Felsefe grubu konu ve soru dağılımı

YKS Felsefe konuları

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

YKS Mantık konuları

Mantığa giriş


Klasik Mantık

Mantık ve Dil

Sembolik Mantık

YKS Psikoloji konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım

Psikolojinin Temel Süreçleri

Öğrenme Bellek Düşünme

Ruh Sağlığının Temelleri

YKS Sosyoloji konuları

Sosyolojiye Giriş

Birey ve Toplum

Toplumsal Yapı

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Toplum ve Kültür

Toplumsal Kurumlar



Son Güncelleme: 08.11.2020 10:16
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Anahtar Kelimeler:
YksFelsefe
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