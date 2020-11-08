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2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Coğrafya konuları ve soru dağılımları

2021 senesinde gerçekleştirilecek olan YKS kapsamında sorulacak olan Coğrafya dersi konuları belli oldu. AYT ve TYT kapsamında toplamda 22 soru sorulacağı aktarıldı...

08 Kasım 2020 Pazar 20:02
2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Coğrafya konuları ve soru dağılımları
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2021 senesinde gerçekleştirilecek olan YKS kapsamında hangi konuların sorulacağı öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. YKS kapsamında Coğrafya alanında toplamda 22 adet soru sorulacağı ifade edildi. Bu sorulardan 5 tanesinin TYT, 6 tanesinin AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve 11 tanesinin ise AYT Sosyal Bilimler-2 testinde sorulacağı bildirildi.


ÖSYM tarafından iki oturum şeklinde uygulanan üniversite öğrenci yerleştirme sınavına ilişkin araştırmalar devam ediyor. İlk oturum olan TYT kapsamında 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri alanlarında sorular soruluyor. İkinci oturum olan AYT’de ise toplamda 160 soru yöneltilmektedir.

2021 YKS Coğrafya Soru Sayısı ve Soruların Puan Türlerine Etkisi

2021 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin 19 Haziran 2021’de gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. İkinci oturum olan AYT’nin ise bundan 1 hafta sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor. Coğrafya konuları TYT kapsamında Sosyal Bilimler testinde ve AYT’de ise Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinde adayların karşısına çıkmaktadır. Aşağıdaki kısımda coğrafya konularının ve puanlara olan etkisi yer almaktadır.

  • 2021 TYT sınavı coğrafya konuları soru sayısı: 5
  • 2021 AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi coğrafya konuları soru sayısı: 6
  • 2021 AYT Sosyal Bilimler-2 testi coğrafya konuları soru sayısı: 11
  • Coğrafya konularının YKS sözel puan türüne etkisi: %14,7
  • Coğrafya konularının YKS eşit ağırlık puan türüne etkisi: %6,7
  • Coğrafya konularının YKS sayısal puan türüne etkisi: %1,7

2021 YKS Coğrafya Konuları

TYT ve AYT Sosyal Bilimler-1 Konuları

  • Dünya'nın Şekli ve Coğrafi Konumu
  • Dünya'nın Hareketleri
  • Harita Bilgisi : 2020 TYT'de 1 soru ve 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru
  • Atmosfer ve Sıcaklık : 2020 TYT'de 1 soru
  • Basınç ve Rüzgarlar
  • Nemlilik ve Yağış
  • İklim Çeşitleri ve Yer Şekilleri: 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 3 soru
  • Türkiye'nin İklimi
  • İç Kuvvetler : 2020 TYT'de 1 soru
  • Nüfus ve Yerleşme : 2020 TYT'de 1 soru
  • Dış Kuvvetler
  • Türkiye Coğrafyası : 2020 TYT'de 1 soru
  • Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Madencilik ve Sanayi
  • Ulaşım, Turizm ve Ticaret
  • Türkiye'de Nüfus ve Göç Hareketleri : 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 2 soru
  • Ülkeler Coğrafyası : 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru
  • Grafik Bilgisi
  • Türkiye Ekonomisi : 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru ve 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 1 soru
  • Bölgesel Kalkınma Projeleri : 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru
  • Uluslararası Kuruluşlar ve Örgütler: 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru

AYT Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 Ortak Konuları

  • Doğal Sistemler
  • Beşeri Sistemler
  • Mekansal Sentez Türkiye
  • Ekosistem : 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 2 soru
  • Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler : 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru ve 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 1 soru
  • Çevre ve Toplum : 2020 AYT Sosyal Bilimler-1'de 1 soru ve 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 2 soru
  • Ülkelerdeki Ekonomik Faaliyetler 2020 AYT Sosyal Bilimler-2'de 1 soru


Son Güncelleme: 08.11.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
2021 YKSTYTAYTCoğrafya
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