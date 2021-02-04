2021 ÖSYM ve MEB Sınav görevli ücretleri

ÖSYM ve MEB sınavlarındaki görevlilere verilecek ücret zamlandı. Öğretmenlere ek gelir kaynağı olarak ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri zamlı olarak arttı. Ödemeler ise sınav sonrası ödeniyor. Bu sınavlarda gözetmen, başkan olarak ek ücret alabiliyorlar. Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu genelgeye göre MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücret belirlenmekte.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açık Öğretim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bursluluk sınavı, ehliyet sınavları ve daha birçok sınavda görev alan öğretmenlerin ne kadar ücret aldığı merak konusu. 2021 ÖSYM sınav ücretleri şu şekilde netleştirildi:

2021 ÖSYM sınav ücretleri

YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları şöyledir;

Bina Sınav Sorumlusu: 396 TL,

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 264 TL,

Bina Yöneticisi 264 TL,

Bina Yöneticisi Yardımcısı 237 TL,

Salon Başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek Gözetmen 158 TL,

Yardımcı Gözetmen 264 TL

2021 MEB sınav ücretleri

Ocak-Haziran ayları arasında olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevli olacakların ücretleri şu şekildedir;

Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

Salon Başkanı: 230, 48 TL

Cezaevi Salon Başkanı 238,48 TL

Gözetmen: 223,50

Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL

Yedek Gözetmen: 167,63 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 279,34 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL

E-Sınav Salon Başkanı 181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL