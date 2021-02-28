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2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı

Ülkemizde her yıl binlerce insan kendisini geliştirmek için ÖSYM tarafından açılan sınavlara girmektedir. Sınav takvimini merak eden vatandaşlarımız 2021 YKS, ALES, DGS, MSÜ, DHBT, DİB-MBSTS, KPSS, YDS ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini merak etmektedir.

28 Şubat 2021 Pazar 21:25
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
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Kendini geliştirmek isteyen milyonlarca öğrenci ve vatandaşımız, her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek daha yüksek yerlere gelmek istemektedir. Sınav takvimini merak eden vatandaşlarımız 2021 YKS, ALES, DGS, DİB-MBSTS, KPSS, MSÜ, DHBT, YDS ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini merak etmektedir.

2021 ÖSYM Sınav Takvimi

YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

Sınav Tarihi: 28.03.2021

Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

Sınav Tarihi: 29.08.2021

Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021

ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

Sınav Tarihi: 02.05.2021

Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021

ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

Sınav Tarihi: 19.09.2021

Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021

ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021 ALES/3

Sınav Tarihi: 21.11.2021

Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik-Genel Kültür, Genel Yetenek

Sınav Tarihi: 01.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 1. Gün Sınavı 

Sınav Tarihleri: 07.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 2. Gün Sınavı

Sınav Tarihleri: 08.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 

Sınav Tarihi: 15.08.2021

Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021

DGS Sınavı Dikey Geçiş Sınavı

2021 DGS Sınavı

Sınav Tarihi: 11.07.2021

Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021

TUS Sınavı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021 TUS 1. Dönem Sınavı

Sınav Tarihleri: 21.03.2021

Başvuru Tarihleri: 02.02.2021-10.02.2021

TUS Sınavı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem Sınavı 

Sınav Tarihi: 05.09.2021

Başvuru Tarihleri: 13.07.2021- 29.07.2021

YDS Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021 YDS/1 Sınavı

Sınav Tarihleri: 18.04.2021

Başvuru Tarihleri: 25.02.2021-08.03.2021

YDS Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021 YDS-2 Sınavı

Sınav Tarihi: 10.10.2021

Başvuru Tarihleri: 20.08.2021-31.08.2021

MSÜ Üniversitesi Sınavları

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2021 MSÜ Sınavları

Sınav Tarihleri: 04.04.2021

Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021

DİB-MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021 Yılı DİB-MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı

Sınav Tarihleri: 10.04.2021

Başvuru Tarihleri: 24.02.2021-04.03.2021

YDUS Sınavı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021 YDUS Tıp Sınavı 

Sınav Tarihleri: 19.12.2021

Başvuru Tarihleri: 01.10.2021-11.10.2021 

DUS Sınavı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021 DUS Sınavı

Sınav Tarihleri: 03.10.2021

Başvuru Tarihleri: 13.08.2021-23.08.2021

MEB-EKYS Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2021 MEB-EKYS Milli Eğitim Bakanlığı Sınavı

Sınav Tarihleri: 14.03.2021

Başvuru Tarihleri: 05.02.2021-11.02.2021

STS Tıp Sınavı

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı

2021 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Tıp Alanı Sınavı 

Sınav Tarihi: 21.03.2021

Başvuru Tarihleri: 02.02.2021-10.02.2021 

STS Tıp Sınavı

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı

2021 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Tıp Sınavı

Sınav Tarihleri: 05.09.2021

Başvuru Tarihleri: 13.07.2021-29.07.2021

STS Eczacılık Sınavı

Eczacılık Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı

2021 STS Eczacılık Sınavı 

Sınav Tarihi: 26.09.2021

Başvuru Tarihleri: 10.08.2021- 18.08.2021

STS Diş Hekimliği Sınavı

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı

2021 STS Diş Hekimliği Sınavı

Sınav Tarihi: 03.10.2021

Başvuru Tarihleri: 13.08.2021-23.08.2021

YKS Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021 YKS 1. Oturum TYT Sınavı

Sınav Tarihleri: 26.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

YKS Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021 YKS 2. Oturum AYT Sınavı

Sınav Tarihleri: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021

YKS Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021 YKS 3. Oturum YDT Sınavı

Sınav Tarihi: 27.06.2021

Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSınav Takvimi
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