2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı

Kendini geliştirmek isteyen milyonlarca öğrenci ve vatandaşımız, her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek daha yüksek yerlere gelmek istemektedir. Sınav takvimini merak eden vatandaşlarımız 2021 YKS, ALES, DGS, DİB-MBSTS, KPSS, MSÜ, DHBT, YDS ve YÖKDİL sınavlarının ne zaman yapılacağını, başvuru tarihlerini merak etmektedir.
2021 ÖSYM Sınav Takvimi
YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
Sınav Tarihi: 28.03.2021
Başvuru Tarihi: 05.02.2021-15.02.2021
YÖKDİL Sınavı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
Sınav Tarihi: 29.08.2021
Başvuru Tarihleri: 02.07.2021-12.07.2021
ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
Sınav Tarihi: 02.05.2021
Başvuru Tarihi: 12.03.2021-22.03.2021
ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
Sınav Tarihi: 19.09.2021
Başvuru Tarihleri: 03.08.2021-11.08.2021
ALES Sınavı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021 ALES/3
Sınav Tarihi: 21.11.2021
Başvuru Tarihleri: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik-Genel Kültür, Genel Yetenek
Sınav Tarihi: 01.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 1. Gün Sınavı
Sınav Tarihleri: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 2. Gün Sınavı
Sınav Tarihleri: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS Sınavı Kamu Personel Seçme Sınavı
2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı
Sınav Tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021- 14.06.2021
DGS Sınavı Dikey Geçiş Sınavı
2021 DGS Sınavı
Sınav Tarihi: 11.07.2021
Başvuru Tarihleri: 21.05.2021-31.05.2021
TUS Sınavı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021 TUS 1. Dönem Sınavı
Sınav Tarihleri: 21.03.2021
Başvuru Tarihleri: 02.02.2021-10.02.2021
TUS Sınavı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem Sınavı
Sınav Tarihi: 05.09.2021
Başvuru Tarihleri: 13.07.2021- 29.07.2021
YDS Sınavı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021 YDS/1 Sınavı
Sınav Tarihleri: 18.04.2021
Başvuru Tarihleri: 25.02.2021-08.03.2021
YDS Sınavı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021 YDS-2 Sınavı
Başvuru Tarihleri: 20.08.2021-31.08.2021
MSÜ Üniversitesi Sınavları
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2021 MSÜ Sınavları
Sınav Tarihleri: 04.04.2021
Başvuru Tarihleri: 27.01.2021-23.02.2021
DİB-MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2021 Yılı DİB-MBSTS Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavı
Sınav Tarihleri: 10.04.2021
Başvuru Tarihleri: 24.02.2021-04.03.2021
YDUS Sınavı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021 YDUS Tıp Sınavı
Sınav Tarihleri: 19.12.2021
Başvuru Tarihleri: 01.10.2021-11.10.2021
DUS Sınavı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021 DUS Sınavı
Sınav Tarihleri: 03.10.2021
Başvuru Tarihleri: 13.08.2021-23.08.2021
MEB-EKYS Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2021 MEB-EKYS Milli Eğitim Bakanlığı Sınavı
Sınav Tarihleri: 14.03.2021
Başvuru Tarihleri: 05.02.2021-11.02.2021
STS Tıp Sınavı
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı
2021 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Tıp Alanı Sınavı
Sınav Tarihi: 21.03.2021
Başvuru Tarihleri: 02.02.2021-10.02.2021
STS Tıp Sınavı
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı
2021 STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Tıp Sınavı
Sınav Tarihleri: 05.09.2021
Başvuru Tarihleri: 13.07.2021-29.07.2021
STS Eczacılık Sınavı
Eczacılık Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı
2021 STS Eczacılık Sınavı
Sınav Tarihi: 26.09.2021
Başvuru Tarihleri: 10.08.2021- 18.08.2021
STS Diş Hekimliği Sınavı
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Genelinde Yükseköğretim Diploma Denkliği Alabilmek Adına Seviye Tespit Sınavı
2021 STS Diş Hekimliği Sınavı
Sınav Tarihi: 03.10.2021
Başvuru Tarihleri: 13.08.2021-23.08.2021
YKS Sınavı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021 YKS 1. Oturum TYT Sınavı
Sınav Tarihleri: 26.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
YKS Sınavı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021 YKS 2. Oturum AYT Sınavı
Sınav Tarihleri: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021
YKS Sınavı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021 YKS 3. Oturum YDT Sınavı
Sınav Tarihi: 27.06.2021
Başvuru Tarihleri: 04.02.2021-02.03.2021