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2021 ÖSYM Sınav Takvimi ve KPSS başvuru tarihleri

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu salgın döneminde memur olmak isteyen adayların ve herkesin gündemi olan KPSS sınavının 2021 yılında olup olmayacağı merak ediliyor. KPSS sınavı 2021 yılında hangi tarihte olacak açıklandı mı , ÖSYM'nin kararı merak edilip araştırılıyor. KPSS sınavı başvuru tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor.

27 Aralık 2020 Pazar 18:28
2021 ÖSYM Sınav Takvimi ve KPSS başvuru tarihleri
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Kamu kuruluşlarının memur alımları için müracaat etmek isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek zorundalar. ÖSYM kurumu tarafından yapılan KPSS'nin hangi tarihte olacağı gündem konusu oldu.

2021 Lise KPSS, 2021 Önlisans KPSS Başvuru Tarihleri

ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuru yapacak olan adaylar için sınavların tarih aralıkları çok önemli. bu çerçevede lisans seviyesinden mezun olan adaylar her sene KPSS'ye girme hakları var. ÖSYM üniversitelerin dört yıllık mezun olan adayları için her yıl düzenli olarak KPSS hazırlıyorlar. Bu durumda lisans mezunu olan adaylar 2021 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına müracaat ederek sınava girecekler. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 Lisans KPSS için başvurular ilkbahar döneminde yapılması, KPSS sınavlarının da yaz döneminde olması bekleniyor. Önlisans ve lise dengi mezun olan adaylar için ise KPSS sınavları 2 yılda bir kez oluyor. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa bir sonraki sınav 2022 yılında olacaktır.

Önlisanlar İçin Her Yıl KPSS Yapılsın Kampanyası Başlatılmıştı

Önlisans mezunlarıda lisans mezunları gibi her yıl KPSS sınavına girebilmek için bir kampanya başlatıldı.  Bu konuyla ilgili nasıl bir çözüm bulunacağı merak ediliyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:28
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Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavÖSYM
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