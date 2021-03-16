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2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan adaylar, sınav ile ilgili detayları merak ediyor. Hem sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar, hem de sınav giriş belgesini nereden alacaklarını araştırılıyor. Biz de haberimiz içeriğinde MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranına yer verdik...

16 Mart 2021 Salı 17:58
2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!
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4 Nisan tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı, adaylar tarafından dört gözle bekleniyor. Son başvuruların 3 Mart tarihinde yapıldığı sınavda, gözler 4 Nisan’a çevrilmiş durumda. 120 soru için 135 dakika haklarını bulunan adaylar, 4 Nisan’da sınava girecek. Adayların en çok merak ettiği konu ise sınava nerede girecekleri ve sınav giriş belgesini nereden alacakları. İşte detaylar...

MSÜ sınav giriş belgesi

Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan adayların en çok merak ettiği konu sınava nerede girecekleri. Adayların sınava girecekleri yerler henüz açıklanmazken, sınava 1 hafta kala açıklanacağı öngörülmektedir. Adaylar, sınava girecekleri yeri ve sınav giriş belgelerini aşağıda yer alan ekten bulabilirler.

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı


Son Güncelleme: 16.03.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma üniversitesiMsü
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