2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!

MSÜ sınav giriş belgesi

4 Nisan tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavı, adaylar tarafından dört gözle bekleniyor. Son başvuruların 3 Mart tarihinde yapıldığı sınavda, gözler 4 Nisan’a çevrilmiş durumda. 120 soru için 135 dakika haklarını bulunan adaylar, 4 Nisan’da sınava girecek. Adayların en çok merak ettiği konu ise sınava nerede girecekleri ve sınav giriş belgesini nereden alacakları. İşte detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek olan adayların en çok merak ettiği konu sınava nerede girecekleri. Adayların sınava girecekleri yerler henüz açıklanmazken, sınava 1 hafta kala açıklanacağı öngörülmektedir. Adaylar, sınava girecekleri yeri ve sınav giriş belgelerini aşağıda yer alan ekten bulabilirler.

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı