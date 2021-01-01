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2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?

2021 yılı için ÖSYM ve MEB sınavlarında görev alacak kişilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu.

01 Ocak 2021 Cuma 03:05
2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?
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Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar da gözetmen ve başkan olarak görev alan öğretmenler ek ücret alıyorlar. Bu ücretlerde her sene artış yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranda artış yapılarak sınav görevlilerine ücret veriliyor. 2021 yılındaki ücretler Ocak ayı içinde belli olacak.

2020 yılı ÖSYM sınav görevli ücretleri

YKS, YDS ve diğer ÖSYM sınavlarında 2020 yılında verilen görevli ücretleri şu şekilde;

2020 yılı MEB sınav görevli ücretleri

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılı ve Burs Sınavı ve Liseye Geçiş Sınavı gibi MEB sınavlarında görevlilere verilecek tutarlar şu şekilde;



Son Güncelleme: 01.01.2021 03:05
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MebÖSYM
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