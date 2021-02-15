2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınav tarihleri takvimi!

2021 yılında yapılması planlanan sınavlar arasında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı ve YKS sınavlarının başvuruları devam ediyor. YÖKDİL sınavının başvuru tarihinin son günü ise bugün bitiyor. 2021 yılının ÖSYM takvimi geçtiğim Ocak ayında belli olmuştu. ÖSYM, 2021 yılında düzenlenecek olan lisansüstü eğitim, kamu atamaları ve yabancı dil tespit sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylara sınav takvimini yayınladı. 2021 yılının ÖSYM sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Herkes 2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınavlarının ne zaman olacağını ve bu sınavlara hangi tarihte başvuracaklarını merakla araştırıyorlar.

İşte ÖSYM Sınav Takvimi!

2020’nin Mart ayından bu yana bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı 2020 yılında yapılması planlanan sınavlarda aksaklıklar yaşanmıştı. 2020 yılının son döneminde ÖSYM sınavlarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. 2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların takvimdeki yerlerinin açıklanması herkes tarafından heyecanla bekleniyordu.

İşte ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlar ve başvuru tarihleri;

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/1

SINAV: 28.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

SINAV: 29.08.2021

BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

2021-DGS

SINAV: 11.07.2021

BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/1

SINAV: 18.04.2021

BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021

YDS

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

2021-YDS/2

SINAV: 10.10.2021

BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2021-MSÜ

SINAV: 04.04.2021

BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021

DİB-MBSTS

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021-DİB-MBSTS

SINAV: 10.04.2021

BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021

YDUS

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-YDUS

SINAV: 19.12.2021

BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-DUS

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

MEB-EKYS

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2021-MEB-EKYS

SINAV: 14.03.2021

BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Eczacılık

SINAV: 26.09.2021

BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021

STS Diş

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2021-STS Diş Hekimliği

SINAV: 03.10.2021

BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 1. Oturum (TYT)

SINAV: 26.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 2. Oturum (AYT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2021-YKS 3. Oturum (YDT)

SINAV: 27.06.2021

BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021