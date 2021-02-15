2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınav tarihleri takvimi!
2021 yılında yapılması planlanan sınavlar arasında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Sınavı ve YKS sınavlarının başvuruları devam ediyor. YÖKDİL sınavının başvuru tarihinin son günü ise bugün bitiyor. 2021 yılının ÖSYM takvimi geçtiğim Ocak ayında belli olmuştu. ÖSYM, 2021 yılında düzenlenecek olan lisansüstü eğitim, kamu atamaları ve yabancı dil tespit sınavlarına başvuru yapmak isteyen adaylara sınav takvimini yayınladı. 2021 yılının ÖSYM sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Herkes 2021 ÖSYM ALES, YÖKDİL, YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınavlarının ne zaman olacağını ve bu sınavlara hangi tarihte başvuracaklarını merakla araştırıyorlar.
İşte ÖSYM Sınav Takvimi!
2020’nin Mart ayından bu yana bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından dolayı 2020 yılında yapılması planlanan sınavlarda aksaklıklar yaşanmıştı. 2020 yılının son döneminde ÖSYM sınavlarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. 2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların takvimdeki yerlerinin açıklanması herkes tarafından heyecanla bekleniyordu.
İşte ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlar ve başvuru tarihleri;
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
SINAV: 28.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
SINAV: 29.08.2021
BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2021-DGS
SINAV: 11.07.2021
BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/1
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/2
SINAV: 10.10.2021
BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2021-MSÜ
SINAV: 04.04.2021
BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021
DİB-MBSTS
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2021-DİB-MBSTS
SINAV: 10.04.2021
BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021
YDUS
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-YDUS
SINAV: 19.12.2021
BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-DUS
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2021-MEB-EKYS
SINAV: 14.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Eczacılık
SINAV: 26.09.2021
BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021
STS Diş
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Diş Hekimliği
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV: 26.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021