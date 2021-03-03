2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 Mart ayından itibaren hayatımızda bir çok değişiklik oldu. Bu değişikliklerden biri de sınav takvimleri olarak karşımıza çıktı. ÖSYM kararınca 2020 yılında sınavlar ertelenmişti. Bu yıl ise sınavların hangi tarihlerde olacağı merak edilmeye başlandı. ÖSYM 2021 sınav takvimini yayınladı. Sınav takviminin yayınlanması ardından sınavların hangi tarihlerde olacağı araştırılmaya başlandı.
Sınav tarihleri
YÖKDİL1
-Sınav: 28.03.2021
-Başvuru: 05.02.2021 – 15.02.2021
YÖKDİL2
-Sınav: 29.08.2021
-Başvuru: 02.07.2021 – 12.07.2021
ALES1
-Sınav: 02.05.2021
-Başvuru: 12.03.2021 – 22.03.2021
ALES2
-Sınav: 19.09.2021
-Başvuru: 03.08.2021 – 11.08.2021
ALES 3
-Sınav: 21.11.2021
-Başvuru: 06.10.2021 – 14.10.2021
KPSS A Grubu, Öğretmenlik ( Genel yetenek-kültür, Eğitim bilimleri)
-Sınav: 01.08.2021
-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021
KPSS A Grubu , Öğretmenlik ( Alan) 1. Gün
-Sınav:07.08.2021
-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021
2.Gün
-Sınav: 08.08.2021
- Başvuru: 28.05.2021 - 12.06.2021
KPSS ÖABT
-Sınav: 15.08.2021
-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021
DGS
-Sınav: 11.07.2021
-Başvuru: 21.05.2021 – 31.05.2021
TUS 1.Dönem
-Sınav: 21.03.2021
-Başvuru: 02.02.2021 – 10.02.2021
TUS 1.Dönem .
-Sınav: 05.09.2021
-Başvuru: 13.07.2021 – 29.07.2021
YDS1
-Sınav: 18.04.2021
YDS2
-Sınav: 10.10.2021
-Başvuru: 20.08.2021 – 31.08.2021
MSÜ
-Sınav: 04.04.2021
-Başvuru: 27.01.2021 – 23.02.2021
DİB/MBSTS
-Sınav: 10.04.2021
-Başvuru: 24.02.2021 – 04.03.2021
YDUS
-Sınav: 19.12.2021
-Başvuru: 01.10.2021 – 11.10.2021
DUS
-Sınav: 03.10.2021
-Başvuru: 13.08.2021 – 23.08.2021
MEB-EKYS
-Sınav: 14.03.2021
-Başvuru: 05.02.2021 – 11.02.2021
STS TIP Doktorluğu 1.Dönem
-Sınav: 21.03.2021
-Başvuru: 02.02.2021 – 10.02.2021
STS TIP Doktorluğu 2.Dönem
-Sınav: 05.09.2021
-Başvuru: 13.07.2021 – 29.07.2021
STS Eczacılık
-Sınav: 26.09.2021
-Başvuru: 10.08.2021 – 18.08.2021
STS Diş Hekimliği
-Sınav: 03.10.2021
-Başvuru: 13.08.2021 – 23.08.2021
YKS TYT
-Sınav: 26.06.2021
-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021
YKS AYT
-Sınav: 27.06.2021
-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021
YKS YDT
-Sınav: 27.06.2021
-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021