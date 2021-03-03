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2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 yılında Covid-19 sebebi ile yapılacak olan sınavlar ertelenmişti. Sınavlara hazırlanan kişiler 2021 yılında da sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Tüm detaylar haberimizde.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:11
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
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2020 Mart ayından itibaren hayatımızda bir çok değişiklik oldu. Bu değişikliklerden biri de sınav takvimleri olarak karşımıza çıktı. ÖSYM kararınca 2020 yılında sınavlar ertelenmişti. Bu yıl ise sınavların hangi tarihlerde olacağı merak edilmeye başlandı. ÖSYM 2021 sınav takvimini yayınladı. Sınav takviminin yayınlanması ardından sınavların hangi tarihlerde olacağı araştırılmaya başlandı.

Sınav tarihleri 

YÖKDİL1

-Sınav: 28.03.2021

-Başvuru: 05.02.2021 – 15.02.2021 

YÖKDİL2 

-Sınav: 29.08.2021

-Başvuru: 02.07.2021 – 12.07.2021

ALES1 

-Sınav: 02.05.2021 

-Başvuru: 12.03.2021 – 22.03.2021 

ALES2

-Sınav: 19.09.2021

-Başvuru: 03.08.2021 – 11.08.2021

ALES 3 

-Sınav: 21.11.2021

-Başvuru: 06.10.2021 – 14.10.2021

KPSS A Grubu, Öğretmenlik ( Genel yetenek-kültür, Eğitim bilimleri)

-Sınav: 01.08.2021 

-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021

KPSS A Grubu , Öğretmenlik ( Alan) 1. Gün 

-Sınav:07.08.2021

-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021

2.Gün 

-Sınav: 08.08.2021

- Başvuru: 28.05.2021 - 12.06.2021

KPSS ÖABT 

-Sınav: 15.08.2021 

-Başvuru: 28.05.2021 – 14.06.2021

DGS 

-Sınav: 11.07.2021

-Başvuru: 21.05.2021 – 31.05.2021 

TUS 1.Dönem 

-Sınav: 21.03.2021 

-Başvuru: 02.02.2021 – 10.02.2021

TUS 1.Dönem .

-Sınav: 05.09.2021

-Başvuru: 13.07.2021 – 29.07.2021

YDS1 

-Sınav: 18.04.2021 

-Başvuru: 25.02.2021 – 08.03.2021 

YDS2

-Sınav: 10.10.2021

-Başvuru: 20.08.2021 – 31.08.2021

MSÜ 

-Sınav: 04.04.2021

-Başvuru: 27.01.2021 – 23.02.2021 

DİB/MBSTS 

-Sınav: 10.04.2021

-Başvuru: 24.02.2021 – 04.03.2021

YDUS 

-Sınav: 19.12.2021

-Başvuru: 01.10.2021 – 11.10.2021

DUS 

-Sınav: 03.10.2021

-Başvuru: 13.08.2021 – 23.08.2021

MEB-EKYS

-Sınav: 14.03.2021

-Başvuru: 05.02.2021 – 11.02.2021

STS TIP Doktorluğu 1.Dönem 

-Sınav: 21.03.2021

-Başvuru: 02.02.2021 – 10.02.2021

STS TIP Doktorluğu 2.Dönem 

-Sınav: 05.09.2021

-Başvuru: 13.07.2021 – 29.07.2021

STS Eczacılık 

-Sınav: 26.09.2021

-Başvuru: 10.08.2021 – 18.08.2021

STS Diş Hekimliği

-Sınav: 03.10.2021

-Başvuru: 13.08.2021 – 23.08.2021

YKS TYT 

-Sınav: 26.06.2021

-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021 

YKS AYT 

-Sınav: 27.06.2021

-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021

YKS YDT

-Sınav: 27.06.2021

-Başvuru: 04.02.2021 – 02.03.2021



Son Güncelleme: 03.03.2021 13:11
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ÖSYMSınav Takvimi2021
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