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2021 Ordu fen liseleri taban puanları

Liselere Geçiş Sınavına katılacak öğrencilerin hayallerini süsleyen fen liselerinin taban puanları belli oldu. 2021 Ordu fen liseleri taban puanlarını öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 08:22
2021 Ordu fen liseleri taban puanları
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İyi bir lisede okumak, eğitim süreci için oldukça önemlidir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ortaokuldan mezun olan öğrenciler, sınavda aldıkları puan neticesinde okullara yerleştirilirler. Bu kapsamda öğrencilerin en çok rağbet ettiği liselerin başında fen liseleri geliyor. Fen liselerine giriş oldukça zordur ve puanları da yüksektir. Ancak öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için en çok tercih edilen lise türlerinin başında gelmektedir. Ordu fen liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, lise puanlarını incelemesi adına aşağıda bir tablo hazırladık.

Ordu 2021 fen liseleri taban puanları

Aşağıda yer alan puanlar 2020 taban puanları olup, 2021 yılında tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 2020 yerleştirmelerine göre Ordu fen liseleri arasında en düşük puan ile kapatan lise, 349,42 puanla Ordu Gölköy Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puana sahip olan lise ise 439,291 puan ile Ordu Fen Lisesi’dir.

Okul Adı

Okul Türü

Öğrenim Süresi

Pansiyon Durumu

Yabancı Dili

Kontenjan

Taban Puanı

ORDU/ ALTINORDU/ Ordu Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 Yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

439,291

ORDU/ FATSA/ Fatsa Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

419,70

ORDU/ ÜNYE/ Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

410,44

ORDU/ AYBASTI/ Aybastı Fen Lisesi

Fen

Lisesi

 

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

136

358,63

ORDU/ GÖLKÖY/ Gölköy Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon Yok

İngilizce

102

349,42

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 08:22
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Anahtar Kelimeler:
OrduFen LisesiTaban Puan
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