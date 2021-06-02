2021 Okullar tüm yaz açık mı olacak?

Koronavirüs salgınında tam kapanmanın ardından normalleşme çalışmaları başladı. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme ile ilgili alınan kararları duyurdu. Bu kararlardan bir tanesi de okulların açılacağı ile ilgili olan karardı. Haziran ayından itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağı duyurulurken, telafi eğitimlerinin de yapılacağı bildirildi. Veliler ve öğrenciler ise intenet üzerinden bu konu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Yaz aylarında okulların açık olup olmayacağını merak eden veli ve öğrenciler, okulların ne kadar açık olacağını merak ediyor.

Yaz aylarında okullar açık mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında okulların açık olacağını duyurdu. Temmuz ayı da dahil olmak üzere tüm yaz okulların açık olacağını duyuran Selçuk, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

1 Haziran’dan itibaren yüz yüze eğitim başlayacağını belirten Selçuk, 18 Haziran’da kanelerin verileceğini duyurdu. 18 Haziran’dan sonra ise telafi eğitimlerinin başlayacağını ve bu eğitimlerin tüm yaz süreceğini belirten Selçuk, bu eğitimlere katılımın zorunlu değil isteğe bağlı olacağını duyurdu.