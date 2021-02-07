İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?

Öğretmenler hangi durumlarda ek ders ücreti ödeneği elde edebilirler? Öğretmenlerin 2021 yılı ek ders ücretleri ne kadar oldu?

07 Şubat 2021 Pazar 01:57
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
Takip Et:

Öğretmenlerin son zamanlarda en çok araştırdığı konulardan birisi olan ek ders ücretleri ne kadar oldu? Öğretmenler her ay kazandıkları maaşlarına ek olarak fazladan çalışarak ek ders ücreti alabilmekteler. Kanunlar gerekçesiyle öğretmenlerin maaşlarına bir sene içerisinde toplam iki sefer zam yapılmaktadır.

 

Ek ders ücreti alan öğretmenler farklı kategoriler altında değerlendirilmektedir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hafta içi ve hafta sonu, lisans ve yüksek lisans, dys kursu, nöbet olarak ayrılan bu kategorilerin her biri karşılığında farklı bir ek ders ücreti verilmektedir. Aynı zamanda idari kadroya da yönetim görevlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ek ders ücreti verilmektedir.

 

Ek ders ücretleri normalde memur maaşlarına yapılan zamlarla orantılı olarak yükselmektedir. Memurların maaşlarında her artış yaşandığında, ek ders ücretleri kısmında da bir artış yaşanmaktadır. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin normalde aldıkları maaşlarına dahil değildir. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin ek olarak görev aldıkları ders saatleri üzerinden değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurallarına göre öğretmenlerin ek ders ücreti alabilmeleri için kendilerine belirlenen girilmesi zorunlu olan ders saatlerini doldurmuş olup, ek olarak ders vermeleri gerekmektedir.

 

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar?

 

Öğretmenler verdikleri ek ders başına ne kadar kazanacaklar? Memurların maaşına %7.36 zam uygulanması sonucunda en düşük memur maaşı 4 bin 459 TL’ye yükseldi. Kadrolu, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti 19,56 TL olarak, sözleşmeli öğretmenlerin ise 16,79TL olarak belirlendi. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenlerin Ek Ders ücretleriKadrolu öğretmen Ek Ders ücretiSözleşmeli öğretmen Ek Ders ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama

Popüler Haberler

2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?
2020-2021 Eğitim yılı DYK Destekleme ve Yetiştirme kursları ne zaman başlayacak?
Müge Anlı Adli Tıp Uzmanı Şevki Hoca neden yok, nerede!
Yıldız Kenter kimdir? Usta oyuncu Yıldız Kenter kaç yaşındaydı? Yıldız Kenter hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ayaz Alp kimdir? Gerçek tarihte Ayaz Alp var mı?
2020 KOSGEB destek kredisi nasıl alınır?
Kalk Gidelim yenl bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Aile yardımı ne kadar olacak? Eş için yapılan aile yardımı ödeneği artacak
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan kimdir? Abdürrahim Albayrak'a neden saldırdı?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
7 Şubat 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Şubat 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.