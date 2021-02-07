2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?

Öğretmenlerin son zamanlarda en çok araştırdığı konulardan birisi olan ek ders ücretleri ne kadar oldu? Öğretmenler her ay kazandıkları maaşlarına ek olarak fazladan çalışarak ek ders ücreti alabilmekteler. Kanunlar gerekçesiyle öğretmenlerin maaşlarına bir sene içerisinde toplam iki sefer zam yapılmaktadır.

Ek ders ücreti alan öğretmenler farklı kategoriler altında değerlendirilmektedir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler, hafta içi ve hafta sonu, lisans ve yüksek lisans, dys kursu, nöbet olarak ayrılan bu kategorilerin her biri karşılığında farklı bir ek ders ücreti verilmektedir. Aynı zamanda idari kadroya da yönetim görevlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ek ders ücreti verilmektedir.

Ek ders ücretleri normalde memur maaşlarına yapılan zamlarla orantılı olarak yükselmektedir. Memurların maaşlarında her artış yaşandığında, ek ders ücretleri kısmında da bir artış yaşanmaktadır. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin normalde aldıkları maaşlarına dahil değildir. Ek ders ücretleri, öğretmenlerin ek olarak görev aldıkları ders saatleri üzerinden değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurallarına göre öğretmenlerin ek ders ücreti alabilmeleri için kendilerine belirlenen girilmesi zorunlu olan ders saatlerini doldurmuş olup, ek olarak ders vermeleri gerekmektedir.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar?

Öğretmenler verdikleri ek ders başına ne kadar kazanacaklar? Memurların maaşına %7.36 zam uygulanması sonucunda en düşük memur maaşı 4 bin 459 TL’ye yükseldi. Kadrolu, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti 19,56 TL olarak, sözleşmeli öğretmenlerin ise 16,79TL olarak belirlendi.