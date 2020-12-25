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2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak, yeni yılda kaç bin öğretmen alınacak?

2021 yılının en merak edilen konusu öğretmen atamaları olmaya devam ediyor. MEB tarafından yapılan açıklamalarda açık olduğu belirtilirken öğretmen adayları, 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, yeni yılda kaç bin öğretmen alınacak? soruları araştırılıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 21:56
2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak, yeni yılda kaç bin öğretmen alınacak?
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2021 yılının en fazla araştırılan konularından bir tanesi olan öğretmen atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile gündemde tekrar yer buldu. Öğretmenler araştırmalarına hız verirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları da merak edilmeye başladı.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 138 bin öğretmen eksiği olduğu belirtilirken öğretmen atamalarının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MEB Bakanı Ziya Selçuk, ‘2021 yılında tabi ki atama yapacağız bütçe görüşmelerinde özellikle öğretmen atamaları için ekler açıldı. İlerleyen tarihlerde öğretmen atamaları ile ilgili detaylı bilgi paylaşacağız.’ Dedi.

Atama müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği düşünülürken açıklamaların ne zaman geleceği merak ediliyor. Pek çok kişi 2021 Plan ve Bütçe görüşmeleri son bulduktan sonra Başkan Erdoğan’ın açıklamalarda bulunarak müjde vereceğini düşünüyor.

Kaç bin öğretmen ataması yapılacak?

Alınan son dakika bilgilerine göre Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde 60 bin öğretmen ataması ile ilgili görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde sayının 55 bin seviyelerinde olacağı düşünülürken 2021 Ocak ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi vereceği düşünülüyor.

Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Konu ile ilgili resmi bir tarih bulunmazken Ocak ayı içerisinde açıklamaların yapılacağı düşünülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşmeleri sonucunda sayının belirleneceği belirtilirken haberi Ocak ayında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan’ın yapacağı düşünülüyor.

2020’de kaç öğretmen ataması yapıldı?

2021 yılı atamaları merak edilirken aynı zamanda 2020 yılında hangi branşlarda ve kaç öğretmen ataması yapıldığı da araştırılıyor.

2020 yılında 60 farklı branşta öğretmen ataması yapıldı. 50 taban puan ile gerçekleştirilen bu atamalarda 2831 sınıf öğretmeni atanırken 1801 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni atandı. 1739 İngilizce öğretmeni, 1518 okul öncesi öğretmen ve 1701 ilköğretim matematik öğretmeni ataması yapıldı.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:56
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2021öğretmen AtamalarıNe Zaaman
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