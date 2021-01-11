2021 Ocak PYBS burs parası neden yatmadı, ayın kaçında ödenecek?

İOKBS sınavına girip PYBS bursundan yararlanmak için hak kazanan öğrenciler, devlet tarafından ihtiyaçlarının giderilmesi için aylık olarak belirli bir miktar ödeme almaktadır. PYBS bursu maddi açıdan zorluk çekmekte olan öğrencilere verilmektedir ve bu açıdan bir hayli önemlidir. Lakin normalde bugün yatması gereken PYBS burslarının yatmadığı kontrolleri gerçekleştiren veliler tarafından görüldü.

PYBS bursları neden yatırılmadı? Ne zaman yatırılacak?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı(PYVS) bursunun yatma tarihi normalde ayın ilk iki hatası olmaktadır. Lakin ödemelerin bazı zamanlarda ayın sonuna sarktığı hatta öteki ayın başına kadar uzatıldığı görülmüş bir durumdur. Bu nedenle dert edecek bir durum yoktur bursunuz yatırılacaktır.

PYBS bursunu sorgulamak için e-Okul sisteminden faydalınabilir.