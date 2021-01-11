2021 Ocak PYBS burs parası neden yatmadı, ayın kaçında ödenecek?

İOKBS sınavına girip PYBS bursundan yararlanmak için hak kazanan öğrenciler, devlet tarafından ihtiyaçlarının giderilmesi için aylık olarak belirli bir miktar ödeme almaktadır. PYBS bursu maddi açıdan zorluk çekmekte olan öğrencilere verilmektedir ve bu açıdan bir hayli önemlidir. Lakin normalde bugün yatması gereken PYBS burslarının yatmadığı kontrolleri gerçekleştiren veliler tarafından görüldü.
PYBS bursları neden yatırılmadı? Ne zaman yatırılacak?
PYBS bursunu sorgulamak için e-Okul sisteminden faydalınabilir.
Son Güncelleme: 11.01.2021 19:08