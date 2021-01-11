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2021 Ocak PYBS burs parası neden yatmadı, ayın kaçında ödenecek?

Normal şartlarda yatması gereken PYBS bursları henüz hesaplara yatırılmadı. Sisteme giren veliler maaşın yatmadığını görünce 2021 PYBS burs parasının neden yatmadığını ve ayın kaçında yatırılacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:08
2021 Ocak PYBS burs parası neden yatmadı, ayın kaçında ödenecek?
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İOKBS sınavına girip PYBS bursundan yararlanmak için hak kazanan öğrenciler, devlet tarafından ihtiyaçlarının giderilmesi için aylık olarak belirli bir miktar ödeme almaktadır. PYBS bursu maddi açıdan zorluk çekmekte olan öğrencilere verilmektedir ve bu açıdan bir hayli önemlidir. Lakin normalde bugün yatması gereken PYBS burslarının yatmadığı kontrolleri gerçekleştiren veliler tarafından görüldü.

 

PYBS bursları neden yatırılmadı? Ne zaman yatırılacak?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı(PYVS) bursunun yatma tarihi normalde ayın ilk iki hatası olmaktadır. Lakin ödemelerin bazı zamanlarda ayın sonuna sarktığı hatta öteki ayın başına kadar uzatıldığı görülmüş bir durumdur. Bu nedenle dert edecek bir durum yoktur bursunuz yatırılacaktır.

 

PYBS bursunu sorgulamak için e-Okul sisteminden faydalınabilir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:08
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2021 PYBSPYBS BursuPYBS Burs ParasıPYBS Yatırılmadı
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