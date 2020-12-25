2021 Ocak 2021 KYK burs ve kredisi ne kadar yatacakk? 2021 doktora ve yüksek lisans burs ücreti

Ak Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısında üniversite öğrencisi olan gençlerin merakla beklediği kredi ve burs zammı konusunda bir açıklamada bulundu. Öğrencilerin beklediği 2021 KYK kredi ve burs zammı hakkında bir açıklama yaptı.

2021 de burs ve kredi miktarı belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu konuda bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni miktarı açıkladı. Üniversite de öğrenim görenlerin burs ücretleri 550TL den 650 TL oldu. Doktora öğrenimi görenlerin burs miktarı 1600 TL den 1950 TL , yüksek lisans öğrencilerinin burs miktarı 1100 TL den 1300 TL oldu.

Kimler Burstan ve Krediden Yararlanabilir?

KYK burs başvurusunda bulunan, yatay veya dikey geçiş yapan yükseköğrenim öğrencileri, lisansüstü öğrenciler, yurt dışı ve yurt içi değişim programına dahil olan öğrenciler, özel yetenek sınavına katılıp yükseköğretim kurumlarına dahil olan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrenciler KYK burs ve kredisinden yararlanabilmektedir.

Peki KYK Yurt Ücretleri 2021 de Ne Kadar Olacak?

KYK yurt ücretlerinin 2021 yılında ne kadar olacağı henüz tam olarak belirlenmedi. Fakat KYK yurtlarında aylık miktar 200 TL, yüksek standartlı KYK yurtlarında ortalama ücretin 215- 340 TL arasında değişebileceği düşünülmektedir.

KYK Burs ve Kredi Ücretleri Yeni Burs Alacak Öğrencilere Toplu Olarak Yatırılacak mı?

KYK burs ve kredi almak isteyen ve başvurusunu tamamlayan öğrencilerin burs ve kredi miktarları Ekim 2020 dahil olmak üzere yeni yılda toplu olarak yatırılacaktır. T.C kimliğin son rakamına göre bursun ve kredinin hangi günde yatırılacağı belirlenen ücretler her ayın 6. ve 10. günleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır.

KYK Burs ve Kredi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

KYK burs ve kredi başvuru son tarihi 11 Aralık olarak belirlenmişti. Fakat yurt dışında ikamet eden öğrenciler için bu tarih 15 Ocak’a kadar ertelendi. 18 yaşından küçük öğrenciler, anne ve babalarının e-devlet şifreleri ile veli onaylı KYK burs ve kredi başvurusu yapabileceklerdir. Anne ve babası bulunmayan 18 yaşından küçük öğrenciler, varisleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığından başvurularını yapabileceklerdir.

Peki Ödemeler Hangi Bankadan Olacak?

Başvurular onaylandıktan sonra öğrencilere tahsis edilecek olan Ziraat Bankası kartı üzerinden burslar ve krediler öğrencilere ulaştırılacaktır.

KYK Burs ve Kredi Ücretleri Yatırılma Tarihleri Neye Göre Belirlenir?

Burs ve Kredi almak isteyen öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre burs yatırılacak tarih belirlenmektedir. T.C sinin son hanesi 0 olan öğrencilerin bursu ayın 6 sında, 2 olan öğrencilerin bursu 7 sinde, 4 olan öğrencilerin bursu 8 inde, 6 olan öğrencilerin bursu 9 unda, 8 olan öğrencilerin bursu 10 unda yatırılacaktır.

KYK Bursundan Kimler Yararlanabilecekler?

Önlisans, lisans, dgs ile ara vermeden öğrenimine devam eden öğrenciler, yüksek lisans,doktora, master yapan öğrenciler burstan yararlanabileceklerdir. Kamu Kuruluş Kanununca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Amatör milli sporcu olan üniversite öğrencileri de burstan faydalanabilirler.

KYK Bursundan Kimler Yararlanamaz?

Herhangi bir kurumun bursundan faydalanan öğrenciler, daha önce burs veya kredi almış öğrenciler,yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi ve askeri üniversite öğrencileri, dönemi uzayan öğrenciler, açıköğretim ve uzaktan öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans hazırlık sınıfı öğrencileri KYK bursundan faydalanamamaktadırlar,

KYK Burs ve Kredisi Neden Kesilir?

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması sebebiyle kredi ve burs kesintisi yaşanabilir.