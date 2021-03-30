2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri

Ülkemizde araba kullanmanın birinci şartı olarak ehliyet almak gerekmektedir. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız ehliyet alarak araba kullanmaktadır. Ehliyet alacak vatandaşlarımız Nisan ayı ehliyet ve direksiyon sınav tarihlerini merak ediyor. 2021 Nisan ayı ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri belli oldu.

2021 Nisan Ayı Ehliyet Sınavı Tarihleri

3 Nisan Cumartesi – 4 Nisan Pazar

10 Nisan Cumartesi – 11 Nisan Pazar

17 Nisan Cumartesi – 18 Nisan Pazar

24 Nisan Cumartesi – 25 Nisan Pazar

Ehliyet İçin Gerekli Evraklar

4 tane biyometrik fotoğraf

Sürücü olmakla alakalı sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Öğrenim belgesi, diploma

Kimlik fotokopisi

2021 Ehliyet Sınavı Fiyatı

2021 Nisan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı tarihleri belli oldu. Bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanmaktadır.

Ehliyet sınav ücreti 100 TL olarak belirlenirken, direksiyon sınav ücretleri 130 TL olmuştur.