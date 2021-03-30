2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri

Ülkemizde araba kullanmanın birinci şartı olarak ehliyet almak gerekmektedir. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız ehliyet alarak araba kullanmaktadır. Ehliyet alacak vatandaşlarımız Nisan ayı ehliyet ve direksiyon sınav tarihlerini merak ediyor. 2021 Nisan ayı ehliyet ve direksiyon sınav tarihleri belli oldu.
2021 Nisan Ayı Ehliyet Sınavı Tarihleri
- 3 Nisan Cumartesi – 4 Nisan Pazar
- 10 Nisan Cumartesi – 11 Nisan Pazar
- 17 Nisan Cumartesi – 18 Nisan Pazar
- 24 Nisan Cumartesi – 25 Nisan Pazar
Ehliyet İçin Gerekli Evraklar
- 4 tane biyometrik fotoğraf
- Sürücü olmakla alakalı sağlık raporu
- Adli sicil kaydı
- Öğrenim belgesi, diploma
- Kimlik fotokopisi
2021 Ehliyet Sınavı Fiyatı
Ehliyet sınav ücreti 100 TL olarak belirlenirken, direksiyon sınav ücretleri 130 TL olmuştur.
Son Güncelleme: 30.03.2021 09:41