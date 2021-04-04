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2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri

MSÜ sınavına giren adaylar, tercih tarihlerini merak ediyor. Adaylar yaptıkları tercihler üzerine seçilecekler. Tercih ettikleri okullar sırasına göre değerlendirilmeye alınacak. Yeterli puanı olan adaylar, tercih sıralarına göre seçilecek. Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihlerini ÖSYM belirleyecek. Tüm detaylar haberimizde..

04 Nisan 2021 Pazar 16:13
2021 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri
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2021 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman?

Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri ÖSYM’nin açıkladığı tarihlerde, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adayların Harp Okulu/MYO tercihleri sistem tarafından ayrı olarak değerlendirilecektir. Kadınlar sadece Harp Okulu, 2000 doğumlu olan erkek adaylar da sadece Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihinde bulunabilecekler.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Adaylar okullara tercih sıralarına göre ve Aday Değerlendirme Puanlarına göre yerleştirilirler. 

Adayların öncelikli tercihleri dikkate alınır. Ek yerleştirme sürecinde ise tercihlerinde bulunan ve sıralarının geldiği herhangi bir okula yerleştirilirler. 

Hava Harp Okulu adayları, 1. tercihi HHO olan adaylar arasından seçilir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'nda okumak üzere  öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi HHO yapan adaylardan  ÖSU kontenjanına giremeyen ve ‘Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir' raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. 

2. Seçim aşaması; HO/MYO tercih sırası önemi

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları ise, Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liselerin’nden mezun olan ya da olacak adaylar ve 1. tercihi olarak Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olan diğer dengi liselerden mezun olan ya da olacak kişiler arasından seçilecektir. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 16:13
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MsüTercih
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