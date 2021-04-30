2021 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri bugün itibari ile başlamış bulunuyor. 30 Nisan ve 19 Mayısıs arasında sürecek olan tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.

4 Nisan’da gerçekleşen MSÜ sınavlarının ardından tercihlere başlandı. Hava Harp Okulu’Nu tercih edecek olan kişilerin MSÜ SAY puanı ve çağrı kontenjanına göre seçim yapılırken, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’na başvuran kişilere Müzik Yeteneği ve Seviye Tespit sınavları düzenlenecektir. Bu alanda Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan adayların MSü puanına bakılmadan sınava çağrılmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi taban puanları nedir?

Kadınlar adaylar:

Hava Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 357,930

Kara Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 349,45152

Deniz Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 349,45152

Kara Harp Okulu Taban Puan: Eşit Ağırlık Taban Puan: 348,28242

Erkek adaylar:

Kara Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 326,09110

Kara Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 276,91794

Deniz Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 276,91794

Kara Harp Okulu Taban Puan: Eşit Ağırlık Taban Puan: 275,41420