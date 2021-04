2021 MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının 22 Nisan 2021 Perşembe günü sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tarafından merakla MSÜ sınavının baraj puanının kaç olduğu ve taban puanının nasıl hesaplandığı merakla araştırılıyor.

2021 MSÜ sınavı baraj puanı kaç? MSÜ sınavı taban puanları nasıl hesaplanır?

SYM Başkanı Halis Aygün 2021 MSÜ sınavı hakkında son yaptığı açıklamada, ''Değerli adaylarımız,4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' Şeklinde ifadeler kullandı.

MSÜ sınavında çıkan sorular ve cevaplar yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından sınavda çıkan soruların ve cevaplarının yayımlanıp yayımlanmadığını merakla araştırıyorlar. Bilindiği üzere MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava giren adaylar sınava giriş için 110 TL ücret yatırmışlardı. Haftalardır bekledikleri sınav sonuçları da bugün 22 Nisan 2021 Perşembe günü açıklandı.

2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavının cevap kağıtları ve aday cevapları da sınava giren adayların erişimlerine açıldı.

2021 ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzunda puan hesaplamasına yönelik verilen bilgiler şu şekilde;

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

-Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. Aday Başvuru Formunun “SOSYAL BİLİMLER TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU” bilgi alanında; “1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.” seçeneğini işaretleyen adaylar; Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır. “2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.” seçeneğini işaretleyen adaylar ise; Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucu; adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak.

2020 MSÜ sınavı taban puanları ne?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar tarafından merakla 2020 yılına ait tavan ve taban puanları merakla araştırılıyor. İşte 2021 MSÜ sınavı tavan ve taban puanları;

Kadın adaylar

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

Erkek Adaylar