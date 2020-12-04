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2021 MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru tarihi ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girerek kariyerlerini askeri alanda ilerletmek isteyen öğrenci adaylar MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer almak isteyen genç öğrenciler 2021'e sayılı günler kala sınav takvimini araştırmaya başladı.

04 Aralık 2020 Cuma 14:41
2021 MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru tarihi ne zaman?
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Her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Aday Öğrenci Belirleme Sınavı‘nın (MSÜ) 2021 yılında hangi tarihte yapılacağı merakla bekleniyor. Her sene bir defa yapılan bu sınav için hazırlanan öğrenciler sınavı kaçırmak istemiyor. 2021 yılına sayılı günler kala sınava girmek isteyen öğrenciler ÖSYM’den net sınav tarihi bekliyor.

Milli Savunma Üniversitesi’ne giriş için düzenlenen sınav başvuruları 2020 yılında 7 Ocak- 10 Şubat tarihlerinde yapılmıştı. 29 Mart tarihinde olacaktı ama COVİD-19 salgını nedeniyle Haziran ayına ertelenmişti. Ancak MSÜ Sınavı’nın 2021 yılı için tarihi henüz belirlenmedi.

ÖSYM’den sınav takvimine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ SINAVI’NDA KAÇ SORU ÇIKIYOR VE NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?

Sınava girecek öğrenciler Türkçe, matematik, sosyal ve fen olmak üzere dört alanda değerlendiriliyor. Türkçe de 40 soru, matematikte 40 soru, sosyal de 20 soru ve fen bilimlerinde 20 soru ile karşılaşıyorlar. Toplamda 120 soru olan bu sınav için verilen süre ise 135 dakika.



Son Güncelleme: 04.12.2020 14:41
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