2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2021 Yılında Yapılacak Olan MSÜ Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi- tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na(MSÜ) girmek isteyen öğrenciler, başvuru tarihinin ne zaman olacağını konuşuyor ve tartışıyorlar. Peki konuşulan bu MSÜ 2021 sınavı ne zaman gerçekleşecek?

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçmek için adayları seçmek gayesiyle yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2021) başvurularını yapacak olan öğrencilerin meraklı ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM’nin yapacağı sınav için alınacak başvurular konusunda yapılan araştırmalar yeni yıla girmeden önce hızlandı. İşte bu sınav hakkında bilinen tüm bilgiler..