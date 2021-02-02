2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı tarihleri

4 Nisan 2021’de yapılacak olan MSÜ sınavına başvurular sonunda başladı. 1 Şubat’tan itibaren 23 Şubat’a kadar sınava başvurmak isteyenler ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr intenet sitesinden veya ÖSYM’nin resmi mobil uygulaması olan ÖSYM Aday İşlemleri adlı mobil uygulamadan başvurabilecekler.
Sınavla alakalı ayrıntılı bilgilere ise ÖSYM’nin sitesinde bulunan 2021-MSÜ kılavuzundan ulaşılabilir.
Sınava katılan adaylar 120 soru ile karşılaşacaklar. Sınavda 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu bulunacak. Sınav toplam 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek.
Son Güncelleme: 02.02.2021 16:54