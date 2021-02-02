2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı tarihleri

4 Nisan 2021’de yapılacak olan MSÜ sınavına başvurular sonunda başladı. 1 Şubat’tan itibaren 23 Şubat’a kadar sınava başvurmak isteyenler ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr intenet sitesinden veya ÖSYM’nin resmi mobil uygulaması olan ÖSYM Aday İşlemleri adlı mobil uygulamadan başvurabilecekler.

Sınav başvurusu yapabilmek için gerekli unsurlardan birisi HES kodu. Başvurmak isteyenlerin başvuru yapmadan önce HES kodlarını almış olmaları gerekmekte. Daha sonra aldıkları HES kodlarını AIS’e kaydetmeleri gerekmektedir.

Sınavla alakalı ayrıntılı bilgilere ise ÖSYM’nin sitesinde bulunan 2021-MSÜ kılavuzundan ulaşılabilir.

Sınava katılan adaylar 120 soru ile karşılaşacaklar. Sınavda 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu bulunacak. Sınav toplam 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek.

