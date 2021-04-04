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2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?

Bugün gerçekleşen MSÜ sınavında 135 dakikada 120 soru soruldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde açıklanacaktır. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü MSÜ sınavının sorularının zor mu kolay mı olduğu merak edildi.

04 Nisan 2021 Pazar 16:59
2021 MSÜ sınavı nasıldı? Sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
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Başvuruları 27 Ocak ve 23 Şubat tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı bugün gerçekleşti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavda adaylara 135 dakikada cevaplandırmaları için 120 soru soruldu. Girilen yıl içerisinde geçerli olacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonucu 29 Nisan’da açıklanacaktır. 

MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor?

4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü MSÜ sınavında puan hesaplama diğer sınavlarda ki gibi net üzerinden yapılmaktadır. Girilen testlerde aldıkları netlere göre ham puan hesaplanırken alınan ham puanlar doğrultusunda ise testin ortalama ve standart sapması bulunmaktadır. Bulunan ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adaylar için ortalama 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. 

MSÜ sınav sonuçları 

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Sınav sonuçları adaylara gönderilmez sonuçlar adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemi hizmete sunulmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmıştır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfası üzerinden ulaşılır.

MSÜ sınav yorumları

MSÜ sınavından çıkan adaylar sınavların kolaylığı ve zorluğu hakkında şu yorumlarda bulunmuşlardır: 

Edebiyatta tek paragraftan iki soru cevaplamak için paragrafı sekiz kere okumuşumdur. #MSU2021

Kolay mıydı ben mi yaptım karar veremiyorum #MSU2021

#MSU2021 Türkçe ilk 16 soru 7 dk. sürdü pat diye çıkıyordu cevaplar dil bilgisi kolaydı

Türkçe 36.soruya geçtiğimde 1 saat bitmişti... #MSU2021



Son Güncelleme: 04.04.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
MsüMilli Savunma üniversitesiSınav
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