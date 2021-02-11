2021 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi sınavları 4 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar, 27 Ocak’tan itibaren başvuru yapmaya başladı. Sınava girecek olanların HES kodu almak zorunda olduğu ve sınava HES kodu ile girecekleri açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi başvuru bitiş tarihi

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 27 Ocak tarihinde intenet üzerinden başlamıştı. Başvurular 23 Şubat tarihinde bitecek. Geç başvuru tarihi olarak 3 Mart belirlendi. Sınav sonuçları 29 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav ücreti olarak 110 TL ödeyecek.

Sınava gitmek isteyen kişiler başvuruları kendi başlarına intenet üzerinden yapabilirler. İsterlerse ÖSYM Başvuru Merkezleri ile de başvuru yapabilirler. Aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz.

https://ais.osym.gov.tr

Milli Savunma Üniversitesi sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda 40 tane Türkçe sorusu, 40 tane temel matematik sorusu, 20 tane sosyal bilimler sorusu ve 20 tane fen bilimleri sorusu yer alacak. Adaylara 120 adet soruyu çözmeleri için 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecek.

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl hesaplanıyor?

Adaylar, optik kağıtlarına soruların cevaplarını işaretleyecekler. Optik kağıtlar, teker teker optik okuyucudan geçirilecek.

Her alt test için farklı değerlendirmeler yapılacak. Adayların sorulara verdiği doğru ve yanlış yanıtlar taranacak. 4 yanlış, 1 doğruyu götürecek. Bu yöntemle adaylarım ham puanı hesaplanacak.

Adayların ham puanları ile çözülen testin ortalama ve standart sapması hesaplanacak. Ortalama ve standart sapma yöntemi ile bütün adaylar için ortalaması 50 olan ve standart sapması 10 olan standart puanların hesaplaması yapılacak.

Adayların ağırlıklı puanlarının hesaplanması gerekiyor. Ağırlıklı puanların hesaplanması için temel matematik ya da Türkçe sorularından herhangi birinin 0,5 ya da daha fazla ham puana sahip olması gerekiyor. Bu şartları gerçekleştiren kişilerin ağırlıklı puanları hesaplanabilecektir.

Ağırlıklı puanlar en düşük 100, en yüksek 500 puan olmak üzere değerlendirilecek. Adayların, MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları hesaplanacak.