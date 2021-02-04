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2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı

2021 yılında yapılacak olan MSÜ sınavları ÖSYM tarafınca yapılacaktır. Kılavuzu yayınlanan sınavın başvuru tarihleri ve koşulları için gereken bilgilere yazımızda yer verdik.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:41
2021 MSÜ başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı
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 2021 yılının MSÜ sınavına girmek isteyen adayların ilk önce başvuru yapması gerekmektedir. ÖSYM tarafından yürütülen sınav işlemleri için yapmanız gerekenler;

 

ÖSYM’nin sitesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin mobil uygulaması ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru merkezlerine uğrayarak da işlemlerini yaptırabileceğinizi unutmayınız.

 

Pandemi döneminde her sınav başvurunda istenilen HES Kodu, MSÜ sınav başvurularında da istenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan hayat eve sığar sisteminden kendi HES Kodunuza ulaşabilirsiniz.

 

Başvuruları 27 Ocak itibari ile başlamış olan MSÜ sınavı için başrunun son tarihi 23 Şubat’tır.

 

Sınav, ÖSYM tarafınca 19 Ocak 2021’de yapılıp değerlendirilecektir.

 

Yapılacak olan sınav sayesinde ikinci aşamaya kalabilecek askeri öğrenci adayları seçilecektir.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
MsüMSÜ BAŞVURUMSÜ Sınavı
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