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2021 MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte MSÜ sınav sonuçları aday erişimine açıldı. Adaylar, 2021 MSÜ Baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı? sorularını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:11
2021 MSÜ baraj puanı kaç? MSÜ taban puanları açıklandı mı?
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22 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamalar ile birlikte MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Milli Savunma Üniversitesi taba puanları ise araştırılanlar arasında yerini almaya devam ederken sınavdan kaç puan aldığını öğrenmek isteyen öğrenciler MSÜ intenet sitesine akın ediyor.

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından aday erişimine açıldıktan sonra öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırmalara hız verdi. 22 Nisan 2021 saat 11.00 ile ÖSYM üzerinden erişime açılan MSÜ sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılıyor.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı

4 Nisan 2021 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi için uygulanan MSÜ sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı. 22 Nisan 2021 saat 11.00 itibari ile ÖSYM üzerinden erişime açılan MSÜ sınav sonuçları öğrenebilmek için ÖSYM aday işlemleri sayfasına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir.

MSÜ baraj puan kaçtır?

MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre Harp Okulları için YKS Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) girmeyen öğrenciler veya 2020 sınavında 200 puan altında alan öğrencilere ek olarak AYT’ye girmeyen öğrenciler başvuru yapamaz. Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021’de TYT’ye girmeyen, 2020 yılında 200 barajın altında kalan ve AYT sınavına girmeyen öğrenciler askeri okullara yerleştirmeleri yapılmayacaktır denildi.

MSÜ taban puanları ilerleyen günlerde MSÜ intenet sitesi https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılan açıklamalar ile adaylara duyurulacak.

MSÜ taban puanlar kadınlar için

Hava Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 357,930

Kara Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 349,45152

Deniz Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 349,45152

Kara Harp Okulu Puan Türü: Eşit Ağırlık Taban Puan: 348,28242

MSÜ Taban puanlar erkekler için

Hava Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 326,09110

Kara Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 276,91794

Deniz Harp Okulu Puan Türü: Sayısal Taban Puan: 276,91794

Kara Harp Okulu Taban Puan: Eşit Ağırlık Taban Puan: 275,41420

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
2021MsüBaraj PuanAçıklamaSonuçlarÖSYM
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