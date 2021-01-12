2021 MSÜ Askeri öğrenci adayları boy ve ağırlık sınırları tablosu

2021 senesinde Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavına girmek isteyen adaylar için kılavuz yayınlandı. Sınava girecek adayın, olması gereken boy ve kilo oranı da kılavuz içerisinde yer aldı. TSK sağlık yönetmeliğinin belirlediği oranlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. Tabloda yer alan sayılar, 17 yaş ve üzeri adaylar için geçerli.

Detaylar:

19 yaş ve üzerinde olan kadın adaylar için tablonun ilk 4 satırı geçerli değildir. 19 yaş ve üzerindeki erkekler için ise tablonun ilk 2 satırı geçerli değildir.

19 yaşın altında olan kadınlar için tablonun 42. (42 dahil) satırına kadar olan kısmı geçerlidir. 19 yaşın altında olan erkekler için ise tablonun 29. (29 dahil) satırına kadar olan kısmı geçerlidir.

Adayların vücut kitle indeksi 19-28 (kg/metrekare) arasında olacak şekilde tablo hazırlanmıştır.

Vücut kitle indeksi hazırlanırken, vücut kitle indeksi = ağırlık/boy formülü ele alınmıştır.

Hava Harp Okulu’na gitmek isteyen adayların boy-kilo sınırı 165-190 cm (dahil) arasında bulunan satırlardan biri olmak durumunda.