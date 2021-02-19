2021 MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak, başvurular nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şubat ayı için 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacağı müjdesini verdi. Uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere devlet yardım eli uzattı. Her hafta farklı eve ulaşan tabletler öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasının önüne geçmeye devam ediyor. TRT EBA’dan gösterilen dersler genellikle uzaktan konferans veya toplantı uygulamaları kullanarak derslere erişim sağlanıyor.
Tablet için başvuru gerekiyor mu?
Son Güncelleme: 19.02.2021 17:07