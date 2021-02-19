2021 MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak, başvurular nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şubat ayı için 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşacağı müjdesini verdi. Uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere devlet yardım eli uzattı. Her hafta farklı eve ulaşan tabletler öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasının önüne geçmeye devam ediyor. TRT EBA’dan gösterilen dersler genellikle uzaktan konferans veya toplantı uygulamaları kullanarak derslere erişim sağlanıyor.





Tablet için başvuru gerekiyor mu?

25 GB kotalı intenet paketi bulunan tabletler için başvuru gerektirmiyor. Ailenin gelir düzeyi, kardeş sayısı ve öğrenci akademik başarısı kriterlerine göre tablet dağılımı gerçekleşecektir. Bakan Selçuk’un velilere ve öğrencilere ise intenette yayılan tablet başvurusu gibi başvuru formlarına itibar edilmemesinin tablet dağımı içinnun olmadığına açıklık getirdi.