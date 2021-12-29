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2021 MEB ücretsiz tablet başvurusu nedir, başvuru nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime geçiş ile birlikte maddi açıdan zorluk yaşıyan öğrencilere destek olmak için ücretsiz olarak tablet yardımı yapıyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin belli koşullara uygunluk göstermesi gerekiyor. MEB’in belirttiği şartlara uygun olan kişiler ücretsiz olarak tablet imkanından faydalanabiliyor. Peki ücretsiz tablet başvuruları nasıl yapılıyor? MEB ücretsiz tablet hakkında tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz...

29 Aralık 2021 Çarşamba 07:18
2021 MEB ücretsiz tablet başvurusu nedir, başvuru nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
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Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlıyor. MEB’in ücretsiz tablet yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin bazı şartlara uygun olması gerekiyor. MEB’in istediği şartları sağlayan öğrenciler başvuruda bulunarak tablet desteğinden yararlanabiliyor.

MEB ücretsiz tablet veriyor mu?

Pandemi nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitime devam ediliyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan birçok öğrenciye tablet desteği sağlanmaya başladı. 2021 yılında da devam eden bu yardım öğrencilerin derslerden geri kalmaması için karşılıksız olarak yapılıyor.

MEB tablet içinde ücretsiz intenet var mı?

MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan tabletlerin içinde 25 GB intenet bulunuyor. Öğrenciler ücretsiz olarak inteneti kullanabiliyor.

MEB ücretsiz tablet için gereken şartlar

MEB maddi açıdan kötü durumda olan ve belli şartları taşıyan öğrencilere ücretsiz tablet veriyor. Bu şartlar şunlardır:

Kardeş sayısı, maddi durum ve akademik başarı.

MEB hangi sınıflara ücretsiz tablet veriyor?

MEB ilkokul 1.sınıftan lise 12. Sınıfa kadar tüm okul türleri ve kademelerde tablet desteği sağlıyor. Yani 12. Sınıfa kadar olan öğrenciler ücretsiz tablet başvurusunda bulunabiliyor.

MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılıyor?

MEB ücretsiz tablet başvurusunda bulunmak isteyen kişiler şu adımları izlemelidir:

Ücretsiz tablet başvuruları için online bir sistem bulunmuyor. Öğrencilerin bilgileri okullarda kayıtlı olarak yer alıyor. Yani daha önceden tablet almış bir kişinin bilgileri okullarda kayıtlı oluyor. Eğer önceden almış ve şu an alamıyorsanız okul idaresine bildirimde bulunabilirsiniz.

MEB ücretsiz tablet dağıtımı için nereye başvurmak gerekiyor?

Bunun için öğrencilerin başvuruda bulunmasına gerek yoktur. İhtiyaç sahibi öğrenciler okul yönetimleri tarafından belirlenerek gereken yerlere başvuruda bulunur. Tablet ihtiyacı olan ve tablet çıkmayan öğrenciler ise il/ilçe MEB ya da okul yönetimine başvurabilirler.

Ücretsiz tablet başvuru formu nasıl doldurulur?

MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan bu tabletler için herhangi bir başvuru formu bulunmamaktadır. 

MEB ücretsiz tablet başvuru sorgulama

MEB tablet başvuruları intenet üzerinden yapılmamaktadır. Bu nedenle başvuru sorgulama ekranı da bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili bilgiler okul yönetimi tarafından verilir.

Hangi öğrenciler ücretsiz tablet başvurusunda bulunabilir?

Maddi açıdan zorluk yaşayan 1-12.sınıf öğrencileri tablet yardımı için başvuru yapabilir.

Her bir kardeş için ücretsiz tablet veriliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı birden fazla kardeş olan aynı aileye her bir kardeş için tablet desteği sağlar.

MEB ücretsiz tablet ile ilgili yanlış bilinen bilgiler

MEB ücretsiz tablet hakkında intenette bazı hatalı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerin doğrusuna haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz:

  • MEB ücretsiz tablet için intenet üzerinden başvuru yapmak mümkün değildir.
  • MEB ücretsiz tablet için herhangi bir form doldurulmasına gerek yoktur.
  • Ücretsiz tablet sorgulamasının yapılacağı herhangi bir site bulunmamaktadır.
  • Tablet desteği kardeş sayısı, maddi durum ve akademik başarı dikkate alınarak öğrencilere verilir.
  • Ücretsiz tablete ihtiyacınız var ise ve size destek sağlanmadıysa okul yönetimine başvuru yapabilirsiniz.
  • Her öğrenciye tablet verilmemektedir. 
  • Üniversite öğrencileri bu destekten yararlanamaz. 1-12.sınıf arasındaki öğrenciler bu destekten faydalanabilir.

MEB’e nasıl ulaşılır?

Milli Eğitim Bakanlığı 444 06 32 numarasını arayarak tablet desteğine ihtiyacınız olduğunu bildirebilirsiniz.

MEB dışında tablet desteği nereden alınır?

Belediyeler, Kızılay ve yardım deneklerinden de tablet yardımı alınabilir.


Son Güncelleme: 29.12.2021 07:18
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