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2021 MEB sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?

2021 yılı itibari ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretmen ve kamu çalışanlarının ücretlerine zam geldi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:57
2021 MEB sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl birçok sınav düzenlemektedir. Milyonlarca insanın katıldığı sınavlarda gözetmen olarak ve sınavdaki işlemleri halletmek üzere birçok personele ihtiyaç duymaktadır. Duyulan bu ihtiyacı öğretmenler ve kamu personelleri tarafından karşılayan MEB yaptığı görevlendirmelere göre farklı şekilde ücret ödemektedir. Yapılan bu ücretlendirmelere 2021 yılı itibari ile zam gelmiştir. 

MEB'in Yaptığı Sınav Ücretleri Ne Kadardır?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, 1900 gösterge için bina yöneticisi olarak görevlendirilen bir öğretmen 247.22 TL ücret alırken, 1700 gösterge için bina yöneticisi yardımcısı olarak görevlendirilen bir öğretmen ise 221.20 TL ücret almaktadır. 1600 gösterge için gözetmenlere 208.19 TL verilmektedir. 2000 gösterge için engelli olan gözetmenlere de 260.23 TL ücret ödenmektedir. MEB tarafında Açık öğretim sınavlarında da salon başkanlarına 100 TL, gözetmenlere de 90 TL ücret verilmektedir. Ek bir gelir sağlamak isteyen öğretmenler MEB'in verdiği bu ücretler için sınavlarda görev almak istemektedirler.

MEB Sınavlarında Görev Almak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

MEB tarafından yapılan sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemler (MEBBİS) intenet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. MEBBİS sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirildikten sonra görevlendirilmeler yapılmaktadır. 



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıSınavSınav ücreti
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