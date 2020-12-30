2021 MEB sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl birçok sınav düzenlemektedir. Milyonlarca insanın katıldığı sınavlarda gözetmen olarak ve sınavdaki işlemleri halletmek üzere birçok personele ihtiyaç duymaktadır. Duyulan bu ihtiyacı öğretmenler ve kamu personelleri tarafından karşılayan MEB yaptığı görevlendirmelere göre farklı şekilde ücret ödemektedir. Yapılan bu ücretlendirmelere 2021 yılı itibari ile zam gelmiştir.
MEB'in Yaptığı Sınav Ücretleri Ne Kadardır?
MEB Sınavlarında Görev Almak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
MEB tarafından yapılan sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemler (MEBBİS) intenet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. MEBBİS sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirildikten sonra görevlendirilmeler yapılmaktadır.
Son Güncelleme: 30.12.2020 23:57