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2021 MEB özür grubu atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı farklı eğitim kurumlarına atanma başvuruları tamamlandı. Peki Ocak ayında alınacak Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı ve daha fazla detay haberimizde yer almaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 22:03
2021 MEB özür grubu atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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22-26 Ocak tarihleri arası başvuruları tamamlanan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin atama sonuçları milyonlarca atama isteyen öğretmenlerin merak konusu oldu. Özür grubu atama sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan özür grubu atamaları, hizmet puanı eşit olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi daha çok olana öncelik verilecektir. 

Özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğretmen MEB tarafından açıklanacak olan özür grubu atama ve tayin sonuçları merakla beklemektedir. MEB tarafından sonuçların 29 Ocak tarihinde erişime açılacağı duyurulmuştu. Bugün erişime açılması beklenen sonuçların saat kaçta açıklanacağı belli değildir. 

 

Özür Grubu Atama Sonuçlarını Sorgulamak İçin Tıklayınız.

 

 

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Mebözür Grubu Atama Sonuçları
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