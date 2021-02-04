2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!

Öğretmenlerin 2021 senesi mazerete bağlı yer değiştirme takvimi Mill Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Aile birliği mazeretiyle engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerin de yapılmaktadır. Başvurular MEBBİS sisteminden yapılacaktır. Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yaptıkları yerlerden ayrılacak olan öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için 2 aşamalı olarak alınmaktadır.

Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine ya da engellilik durumuna bağlı yaz dönemi yer değiştirmeleri geçen sene Ağustos ayında yapılmıştı. Belirlenen takvime göre öğretmenler 12-17 Ağustos tarihlerinde başvuru yapmışlar ve 20-24 Ağustos tarihlerinde de tercih yapmışlardı. Mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarıda 25 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmıştı.

2021 Yaz dönemi mazerete bağlı yer değişikliği tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mazeret yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ya da http://personel.meb.gov.tr intenet adreslerinden 'Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu' doldurup yapılmaktadır. Belgelerde eğitim kurumu müdürlüğüne verilmektedir. Başvuru formunu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylandıktan sonra bir öneği öğretmene geri teslim edilmektedir. Başvuru sırasında istenen belgelerde şunlardır;

-Başvuru tarihi itibari ile resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son 6 ay içinde alınan sağlık kurulu raporu,

-Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.

-Eş, anne, baba, çocuk ya da vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt öneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecek.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

1. Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.) (k) bendi kapsamında başvuranlardan;

-Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

-Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

-Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

-İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan;

-Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

-Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde hangi hususlar dikkate alınacak?

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde dikkate alınan huşular şöyle;

-Devlet memurluğu ve öğretmenlikte ya da yalnızca birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibari le bir senelik çalışma süresini dolduranlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuru da bulunabilir.

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırılan ilk atama, yeniden atama ya da kurumlar arası yeniden atama yolu ile öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibari ile en az bir senelik çalışma süresini dolduranlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuru da bulunabilir.

-Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

-360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı beraber değerlendirilir.

-Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvuruların da, borçlanılmak kaydı ile askerlikte geçen sürelerle ücretsiz doğum ya da analık izni süreleride sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

-Öğretmenlerden;

a) Kendileri ya da eşleri yurtdışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.

Can güvenliğini mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli ya da mülki idare makamlarından alınan belge ile belgelendiren,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

Engellilik durumuna bağlı yer değiştirme

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin en az %40 oranında engelli olduğunu,

b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi ya da babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecek.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecek.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporlarıyla aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt öneğini elektronik ortamdan alarak kontrol edecek.

Diğer sebeplere bağlı yer değiştirme

Öğretmenlerden;

a) Eşi ya da çocuğu ölenler, eş ya da çocuklarının ölüm tarihinden itibaren 1 sene içinde istedikleri yere,

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren 1 sene içerisinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan ;

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi ya da çocuğunun vefatını gösterir belge,

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacak.)

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğuyla anne, baba ya da kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu ya da kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belgeyle kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecek.

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi ya da çocuklarından birinin,

b) Anne, baba veya yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, üç hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı ya da mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba ya da yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek

Geçen sene mazerete bağlı yer değişikliği takvimi