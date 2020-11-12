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2021 MEB Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizde binlerce insanın gözü kulağı bu atama haberinde. Peki Ziya Selçuk'un Öğretmen Atamalarıyla ilgili yapmış olduğu açıklama nedir? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

12 Kasım 2020 Perşembe 19:20
2021 MEB Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
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Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta MEB bütçe görüşmeleriyle alakalı meclis komisyonunda yapıldı. MEB bütçesi tartışılırken temsilciler, Bakan Ziya Selçuk'a 2021 yılında öğretmenlerin atanması ve 60.000 öğretmen atanması dile getirildi. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen atama talebine şu cevabı verdi.

Selçuk, TBMM plan ve Bütçe Komisyonu milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı ve 60.000 öğretmen atanması konusuna da yanıt verdi. Bakan Ziya Selçuk'un cevabı şu şekilde oldu:

Bu 40 bin atama, 60 bin atama 130 bin atama vesaire…Bakın, biz iki senedir her sene 40 bin atama yapıyoruz zaten. Buradaki beklenti 40 bin az, 60 bin olsun; elbette 60 bin olsun, 80 bin olsun, 100 bin olsun. Biz bütçe imkânları içerisinde olabilecek atamayı…

2021 yılı içerisinde, 2021 bütçesinde bir atama görülmüyor.


Hatırlarsanız; tabii ki görünüyor, tabii ki atama yapacağız yani bu bütçede öğretmen ataması tabii ki var, sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var.

Bunun müjdesini de inşallah olduğunda paylaşmış oluruz sizlerle.

Bu, PIKTES ve rehabilitasyon çalışanlarıyla ilgili bir soru oldu; defalarca tekrarlanan hususlardan birisi de buydu. PIKTES çalışanları, biliyorsunuz geçici bir projeyle ilgili çalışıyorlar. Türkiye’de öğretmen olmanın yolu KPSS sınavına girip buradan 

belli bir puanı almak şeklinde yani bir taraftan bu sınava çalışmış, girmiş ve kazanmış insanlar öğretmen olurken diğer taraftan, bu sınava hiç girmeden “Sizler de öğretmen olun.” demekle ilgili elbette hukuksal sorunlar var.

Rehabilitasyon çalışanların 657 çalışanı değildir burada ifade edildiği gibi, özel sektör çalışanıdır. Dolayısıyla onları daha farklı bir kategoride elbette şartları iyileşsin diye bu kurumlarla görüşmelerimiz, çalışmalarımız, projelerimiz devam ediyor.

2020 Haziran ayında başvurusu alınan ve 1 Eylül 2020’de ataması gerçekleştirilen adaylardan 15.835’i yani yüzde 79,5’i 2019 KPSS puanıyla. Bakın, bu çok önemli çünkü şikâyet eden grupta yani 2019 grubundakilerin %79’u ve 4.075’i de 2018 KPSS puanıyla atanmış." Şeklinde oldu.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya SelçukÖğretmenAtama
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