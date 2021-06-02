2021 MEB LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?

6 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi sınavına yönelik pek çok sorular sorulmaya başlandı. LGS sınavında maske takılacak mı? LGS sınavı saat kaçta başlayacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

LGS sınavı kata başlayacak?

LGS sınavında maske takmak zorunlu mu?

İki oturum şeklinde olacak olan sınavın başlama tarihi 6 Haziran. Sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da gerçekleşecek.

Sınav zamanı sınavın gerçekleşeceği bina ve alanda sadece öğrenci ve görevliler olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, sınav alanında sosyal mesafe kurallarına uymalarına yönelik önlemler alınacak. Oturum sonlarında öğrenciler sınav çıkışı aynı anda dışarı çıkarılmayacaklar. Binadaki hareketliliğe göre çıkışların belirlenmesi, uygun zamanda çıkışların sağlanması gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binasından güvenli olarak çıkması sağlanacak.

Sınav günü okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak zorunlu. Fakat sınav esnasında oturma düzenindeki mesafeden dolayı bu sırada maskenizi çıkartabileceksiniz.