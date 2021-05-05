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2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında verilen kararlar milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarındaki artıştan dolayı bütün sınavların ertelendiğini açıkladıktan sonra öğrencilerden, “LGS ertelendi mi, iptal mi?” sorusu gelmişti. Peki, 2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi? İşte detaylar…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:01
2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?
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MEB tarafında yakın zaman LGS Mayıs ayı önekleri paylaşılmıştı. Bakan Selçuk, sınavlarla ilgili açıklama yaparak tarihleri bildirmişti. Peki, LGS sınavları ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? İşte cevabı…

LGS ertelendi mi?

YKS sınavında olduğu gibi LGS sınavının da ertelenmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Salgının gidişatına göre önümüzdeki günlerde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

2021 LGS hangi tarihte?

MEB, “Okullarda 3 Mayıs’tan sonra yapılması beklenen dönem sonu sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihinden sonraya ertelenmiştir.” Açıklamasını yapmıştı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen LGS’nin de 6 Haziran’da yapılması bekleniyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 21:01
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