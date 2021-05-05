2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?

MEB tarafında yakın zaman LGS Mayıs ayı önekleri paylaşılmıştı. Bakan Selçuk, sınavlarla ilgili açıklama yaparak tarihleri bildirmişti. Peki, LGS sınavları ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? İşte cevabı…
LGS ertelendi mi?
2021 LGS hangi tarihte?
MEB, “Okullarda 3 Mayıs’tan sonra yapılması beklenen dönem sonu sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihinden sonraya ertelenmiştir.” Açıklamasını yapmıştı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen LGS’nin de 6 Haziran’da yapılması bekleniyor.
Son Güncelleme: 05.05.2021 21:01