2021 MEB LGS sınavı ne zaman? LGS ertelendi mi?

MEB tarafında yakın zaman LGS Mayıs ayı önekleri paylaşılmıştı. Bakan Selçuk, sınavlarla ilgili açıklama yaparak tarihleri bildirmişti. Peki, LGS sınavları ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi? İşte cevabı…

LGS ertelendi mi?

2021 LGS hangi tarihte?

YKS sınavında olduğu gibi LGS sınavının da ertelenmesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Salgının gidişatına göre önümüzdeki günlerde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

MEB, “Okullarda 3 Mayıs’tan sonra yapılması beklenen dönem sonu sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihinden sonraya ertelenmiştir.” Açıklamasını yapmıştı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen LGS’nin de 6 Haziran’da yapılması bekleniyor.